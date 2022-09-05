【頭號癌症殺手】女性患肺癌多數不吸煙　醫生拆解5大癌變徵兆

▲ 肺癌是頭號癌症殺手！本港女性患肺癌多數不吸煙，醫生拆解5大癌變徵兆。

每年都有大量病患因癌症被奪去生命，而10大癌症殺手中，肺癌位居第一。究竟肺癌為何會成為本港癌症第一大殺手？肺癌成因有哪些？是否只有吸煙人士才容易患肺癌？本港目前又有哪些肺癌治療方法？TOPick請教腫瘤科醫生陸凱祖，帶大家全面了解肺癌。

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陸醫生表示，全球普遍性而言，吸煙仍為肺癌最主要因素，尤其在外國有很多個案。但香港的肺癌病人，大部分並不吸煙，煙民只有約10%，但罹患肺癌人數仍高企，甚至有不斷上升趨勢，反映罹患肺癌未必一定與吸煙有關：

香港肺癌病人多見3項特徵：「東方女性」、「不吸煙」、「基因變異」。因基因變異而產生肺癌，與因吸煙導致肺癌的病人，更是屬於兩种不一樣的癌症。臨床上發現，更多病人是基因問題導致肺癌，大部分無遺傳因素。

醫生強調，自身基因變種引發肺癌雖無法防止，但吸入二手煙、常接觸空氣污染、工業塵埃等環境，確實對肺部健康也有一定負面影響，要盡量避免。

肺癌早期病症

陸醫生表示，煙民仍屬於高危族群，例如習慣每日吸一包煙、煙齡10年；或每日半包，但有20年煙齡。不過，若能夠每年或每兩年做一次肺部電腦掃描檢查，也可及早排查。相反，並不吸煙的人士，若出現以下症狀，則需要留意：

長期（3-4星期）咳嗽難痊癒

咳血

呼吸困難

聲沙

肺部疼痛

如上所言，肺癌在香港多見於基因變異所致，因此更有年輕化趨勢。醫生回憶稱，臨床上接觸過最年輕的患者約20多歲，但普遍是50歲以上患者。他強調，患者年齡不具參考作用，只要有病症，就應該要進行檢查。

「杵狀指」自測肺癌徵兆並不準確

台灣有醫生指出，市民可藉是否有「杵狀指」，自我檢測肺癌發病徵兆。不過，陸醫生釐清此謬誤：

這是很舊時的方法，並不準確，也不是常見的檢測方法，更不是肺癌才會有的特徵。

相反，醫生指出，大部分肺癌患者沒有此症兆。「杵狀指」只代表人體肺部出現問題，可以是肺癌，也可以是一般發炎，是一種骨膜的增生，不只在指甲才有；另外還可能伴隨骨痛問題。因此，不能僅靠此方法診斷是否有肺癌；最主要症狀，仍需留意是否長期不斷咳嗽。

肺癌分期

肺癌可分為四期。第一、二期屬早期，第一期腫瘤只長在肺部，第二期則腫瘤擴散到近距離的淋巴；均可做手術清除。第三期屬中期，腫瘤擴散到遠距離淋巴，難以透過手術清除乾淨。而第四期則是晚期，腫瘤擴散到其他身體部位例如骨、腦部；患者無法進行手術治療。因此，醫生呼籲，只要儘早發現腫瘤，就能做手術解決，成效良好。可惜，腫瘤容易擴散，只有二至三成病人求診時仍屬於早期患者，大部分已是第三至四期，甚至有病人的癌細胞已擴散至腦部，仍沒有病徵。

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治療方法

肺癌難被發現，對於中至晚期患者的治療方法，陸醫生表示，現比起10年前已有巨大改變。

目前治療肺癌的藥物，最佳療效已至少可延長生命2-3年，比起以前平均僅提升存活率約10個月，是難以置信的事。

他回憶，過去的化療方法對於癌細胞已擴散的病人，割除腫瘤後的復發風險仍極高，病人需要長期依靠藥物控制。且病情控制期平均僅8個月，延長生命最多一年，益處不顯著。針對現今普遍肺癌患者是基因突變而令細胞癌變，新一代的兩種療法則成效更佳：

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新一代抗癌藥物成效顯著

陸醫生分享了一個印象深刻的病例：

一名30多歲的男性來求診，他並不吸煙，卻在左肺長了一顆8-9cm的腫瘤，外科醫生看過表示不可手術。因他屬於基因突變引發肺癌，於是在治療上，先用標靶藥3個月，此後他體内腫瘤已幾乎不見；再做切除手術時發現腫瘤已殘存極少。這位男士至今沒有復發跡象。

預防方法

關於預防方法，陸醫生坦言，不吸煙的人若因基因變異引發肺癌，難以預防。因此，定期做篩檢，儘早發現問題仍是最重要的。也可以在日常中避免接觸危險因素，例如自覺地戒煙、避免吸入二手煙，避免長期逗留空氣污染環境、吸入石棉等工業塵埃等。

最後，陸醫生寄語肺癌病人及擔心會患上肺癌的市民：

我們現在對肺癌不似曾經那樣絕望。現有很多方法可以幫助到病人，藥物也不像以前有巨大傷害力；相反，現今藥物有很好的成效，副作用亦可接受；與10年前已相差很大。

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記者：沈佩珊、張沛