【移民潮】新學年小學勁減70班小一　37校只開1班小一

▲ 慈雲山聖文德天主教小學減兩班小一。（資料圖片）

移民潮續衝擊學界收生。據最新一份《小學概覽》顯示，2022/23學年全港共減70班小一、涉及63間小學，其中有5校削兩班。屯門區、東區及黃大仙成為重災區。另外，全港有37間小學僅開一班小一。

按家校會今日（2日）公布的《小學概覽2022》，顯示全港小學於今年3月或4月所批核的班級數目，與2021/22學年的班數相比，新學年有63校縮減小一開班，涉及4間官立小學、3間私立小學，其餘56間均為津貼小學。

其中有5間學校各削兩班小一，涉及東區筲箕灣官立小學及佛教中華康山學校、油尖旺區東華三院羅裕積小學、深水埗區基督教香港信義會深信學校及黃大仙區慈雲山聖文德天主教小學。

18區均出現減班情況，以屯門區削班情況最嚴重，共減9班小一，涉及9間學校，其中世界龍岡學校劉德容紀念小學減至僅開辦1班小一；東區則減8班，涉6間學校，其中慈幼學校及啟基學校（港島）均只開辦1班；黃大仙區共減7班涉6校，當中獻主會溥仁小學、天主教博智小學及黃大仙官立小學均減至只開辦1班小一。

觀塘區減班最少，只減1班；有8區各減4班小一，包括九龍城區、沙田區、灣仔區、中西區等；南區、深水埗區、荃灣區、葵青區及離島區則均減2班。

另外，新學年有37間小學僅開一班小一，其中黃大仙區及中西區各有3間學校於本學年由兩班減至1班。

不過亦有學校加開小一班數，全港共加開24班，涉18間學校。其中北區開7班屬全港最多，區內兩間於2021年新成立的小學東華三院曾憲備小學及救世軍中原慈善基金皇后山學校，分別加開3班及4班小一。另外，私立學校包括香港真光中學（小學部）、香港培正小學、聖母小學均有加開班數，其中培正小學小一達9班。

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記者：黃悅晴