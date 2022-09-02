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【移民潮】新學年小學勁減70班小一　38校只開1班小一

社會 16:33 2022/09/02

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慈雲山聖文德天主教小學減兩班小一。（資料圖片）

移民潮續衝擊學界收生。據最新一份《小學概覽》顯示，2022/23學年全港共減70班小一、涉及63間小學，其中有5校削兩班。屯門區、東區及黃大仙成為重災區。另外，全港有38間小學僅開一班小一。

按家校會今日（2日）公布《小學概覽2022》顯示全港小學最新班級結構資料統計，新學年有63校縮減小一開班，涉及4間官立小學、3間私立小學，其餘均為津貼小學。

屯門區削班情況最嚴重，共減9班小一；東區則減8班，其中筲箕灣官立小學及佛教中華康山學校各減兩班，本學年開辦兩班小一；黃大仙區共減7班，當中慈雲山聖文德天主教小學減兩班小一。另外，有8區各減4班小一，包括九龍城區、沙田區、灣仔區、中西區等。

另外，新學年有38間小學僅開一班小一，其中黃大仙區及中西區各有3間學校於本學年由兩班減至1班。

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記者：黃悅晴

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