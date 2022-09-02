【食出健康】學童新學年迎接團體生活　營養師9大飲食貼士提升保護力

▲ 營養師建議9大飲食貼士，有助提升學童保護力，避免易生病。

新學期已經開始，小朋友展開團體生活，接觸多了人及面對新環境，有父母擔心孩子因而接觸細菌病毒的機會增多，變相容易生病，苦惱如何讓孩子擁有健康體質、鞏固身體保護力，有營養師媽媽分享了「守護對策懶人包」，讓孩子遠離看不見的外在環境威脅，身體有足夠保護力。

9大飲食貼士

台灣營養師高敏敏在facebook專頁發帖，建議孩子天天吃6大類食物及避免3種食物，並留意一些生活習慣，有助提升自己的保護力抵抗力。

1. 各種顏色水果︰每天的小食可給孩子吃水果，像是蘋果、香蕉、提子都是好吃又營養的選擇，豐富的維他命C能幫助身體修復，再加上不同的顏色有不同的植化素，提子有花青素，能提供身體多種不同的植物能量。

2. 各色蔬菜︰不同顏色的蔬菜也有各種不同的植化素，如果孩子不喜歡吃綠色的葉菜類，家長不用太過勉強，可以從蘿蔔、菇、青瓜或冬瓜入手。

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3. 多喝水︰足夠水分能幫助體內正常代謝，如果小朋友不愛喝水，可嘗試在水中添加少許檸檬片、各種新鮮水果切片，或用可愛的水壺、杯子，提升孩子喝水的興趣。

4. 乳酪︰益生菌能維持腸道菌相、提升保護力，建議可以每天早上喝乳酸、下午吃一杯乳酪，鞏固孩子腸胃的健康，自然保護力也跟著提升。

5. 全穀雜糧取代精緻澱粉︰可用番薯、南瓜、芋頭、薯仔等非精緻的雜糧食物，取代部分的白飯、白麵包、粉麵等，當中亦可攝取膳食纖維、維他命B群及礦物質。

6. 優質蛋白質︰豆魚蛋肉建議攝取原型食材，豐富的蛋白質及許多維他命、礦物質，能幫助身體組織修護，平衡保護力在最佳狀態。

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7. 不吃油炸食品︰即少吃飽和或反式脂肪。

8. 不吃加工食品：例如火腿、煙肉、香腸等。

9. 避免高糖高鹽零食：如餅乾、蛋糕、冬甩、薯片等，以上7至9項都會造成孩子養成發炎體質、增加身體氧化壓力。

除了飲食貼士之外，有些生活習慣每天都要留意，包括要有充足睡眠，千萬不要通宵，而不用返學的日子仍要維持規律生活作息，要準時上床睡覺，以維持身體能量代謝。此外，小朋友睡前不要使用電子產品，因為藍光刺激易影響睡眠品質、降低保護力。

文章內容獲「高敏敏 營養師」授權轉載。

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責任編輯︰顏紫燕