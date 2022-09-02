  • 32°C
香港時間 : 2022902日 (週五) 16:58
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【販毒案】海關檢獲1.1公斤懷疑可卡因　市值138萬元拘18歲無業男

社會 16:29 2022/09/02

分享：

分享：

熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

18歲男疑犯，報稱無業（中）。（黃傑偉攝）

香港海關毒品調查科昨日（9月1日）在將軍澳唐賢街，以涉嫌販運危險藥物罪名拘捕一名18歲報稱無業男子。行動中檢獲共重1.1公斤懷疑霹靂可卡因市值138萬元。

海關毒品調查科調查主任方子洋指，海關毒品調查科人員昨日於將軍澳展開反毒品行動，下午時分作在唐賢街一私人屋苑其中一座對開，截查一名18歲報稱無業男子，在其攜帶紙袋內檢獲兩包共重1.1公斤懷疑霹靂可卡因，於是拘捕男子並押回上址一單位，再在單位內搜獲一批毒品包裝工具，被捕人將被控販運危險藥物罪名，於明日（3日）在東區裁判法院提堂。

方子洋補充，今次檢獲毒品共重1.1公斤，市值138萬元估計供應東九龍市場。上址單位約500呎，被捕人以16,000元租用，已租用一個月。

（黃傑偉攝）

海關不排除不法分子以保安較嚴密單位，用作包裝，儲存及分銷毒品中心。海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判終身監禁及罰款500萬元。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉

相關文章

【涉嫌起底】因結怨社交媒體披露前同事個人資料　私隱專員公署拘捕31歲男子
今日 12:04
【涉嫌起底】因結怨社交媒體披露前同事個人資料　私隱專員公署拘捕31歲男子
【煽動言論】網台主持傑斯涉發表煽動言論及洗黑錢押後判　控方申請充公487萬押後10.7判刑
今日 12:22
【煽動言論】網台主持傑斯涉發表煽動言論及洗黑錢押後判　控方申請充公487萬押後10.7判刑
【非禮兒子】前警員教子手淫兼直播夫婦交歡過程　兒子：片段猥瑣變態
今日 14:54
【非禮兒子】前警員教子手淫兼直播夫婦交歡過程　兒子：片段猥瑣變態

你可能感興趣

【涉嫌起底】因結怨社交媒體披露前同事個人資料　私隱專員公署拘捕31歲男子
今日 12:04
【涉嫌起底】因結怨社交媒體披露前同事個人資料　私隱專員公署拘捕31歲男子
【煽動言論】網台主持傑斯涉發表煽動言論及洗黑錢押後判　控方申請充公487萬押後10.7判刑
今日 12:22
【煽動言論】網台主持傑斯涉發表煽動言論及洗黑錢押後判　控方申請充公487萬押後10.7判刑
【非禮兒子】前警員教子手淫兼直播夫婦交歡過程　兒子：片段猥瑣變態
今日 14:54
【非禮兒子】前警員教子手淫兼直播夫婦交歡過程　兒子：片段猥瑣變態
罪案 罪行 九龍 東區 危險藥物 海關 香港 私人屋苑 將軍澳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【隔離生活】一家四口確診入住啟德隔離營　大讚新方艙3大優點：好彩入咗嚟
12:09 2022/09/01
【隔離生活】一家四口確診入住啟德隔離營　大讚新方艙3大優點：好彩入咗嚟
【隔離生活】港男入住啟德方艙分享8天膳食　住單人房有獨立廁所無WiFi
今日 11:00
【隔離生活】港男入住啟德方艙分享8天膳食　住單人房有獨立廁所無WiFi
【離巢TVB】《開心速遞》Anita轉投餐飲業被看不起　梁茵受盡委屈：家人不體諒感無助
14:20 2022/09/01
【離巢TVB】《開心速遞》Anita轉投餐飲業被看不起　梁茵受盡委屈：家人不體諒感無助