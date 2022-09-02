【販毒案】海關檢獲1.1公斤懷疑可卡因　市值138萬元拘18歲無業男

▲ 18歲男疑犯，報稱無業（中）。（黃傑偉攝）

香港海關毒品調查科昨日（9月1日）在將軍澳唐賢街，以涉嫌販運危險藥物罪名拘捕一名18歲報稱無業男子。行動中檢獲共重1.1公斤懷疑霹靂可卡因市值138萬元。

海關毒品調查科調查主任方子洋指，海關毒品調查科人員昨日於將軍澳展開反毒品行動，下午時分作在唐賢街一私人屋苑其中一座對開，截查一名18歲報稱無業男子，在其攜帶紙袋內檢獲兩包共重1.1公斤懷疑霹靂可卡因，於是拘捕男子並押回上址一單位，再在單位內搜獲一批毒品包裝工具，被捕人將被控販運危險藥物罪名，於明日（3日）在東區裁判法院提堂。

方子洋補充，今次檢獲毒品共重1.1公斤，市值138萬元估計供應東九龍市場。上址單位約500呎，被捕人以16,000元租用，已租用一個月。

▲ （黃傑偉攝）

海關不排除不法分子以保安較嚴密單位，用作包裝，儲存及分銷毒品中心。海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判終身監禁及罰款500萬元。

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記者：黃傑偉