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【減肥秘訣】豆沙月餅高糖五仁月餅高脂？　營養師教中秋品嘗月餅健康貼士

保健美顏 16:42 2022/09/02

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月餅種類繁多，營養師黃雅婷教你中秋品嘗月餅健康貼士。（iStock圖片）

剛開始減肥計劃不久的Fish有點擔心地問︰「上星期，我老公已經心急訂了雙黃蓮蓉月餅，下星期中秋節，我可以吃點月餅嗎？若我不吃蛋黃，熱量會否少些？」

「月餅中蛋黃的脂肪含量，其實與蓮蓉相若。因為蓮蓉的做法是用蓮子浸洗後磨成粉，加入大量食油，然後跟焦糖化的糖漿一起炒，因此，其脂肪和糖量非常高。不過，為慶祝中秋佳節，都可以淺嘗的，吃八分一個月餅還是可以吧！之後做點運動消耗，便不會影響減肥進度！」我詳細解釋。

孝順的Fish再問︰「我也想幫患糖尿病的奶奶物色較健康的月餅，低糖月餅適合嗎？」

註冊營養師黃雅婷提醒糖尿病患者，勿以為標示「低糖」便多吃月餅，謹記要將水果例如楊桃、柑、柚等與月餅相隔一段時間才吃。（iStock圖片）

「市面上的低糖月餅多用麥芽糖醇，取代部分添加的糖，糖份的確會比正常月餅低一半左右，但總脂肪和熱量其實差別不大。因此，也要提醒她別因看到『低糖』二字反而吃多了。另外，也要提一提她，賞月時，要將水果例如楊桃、柑、柚等與月餅相隔一段時間才吃。」我說。

Fish點點頭說道︰「明白了！標籤着『低糖』的，脂肪熱量一樣高，看來，我以後也要小心不要墮入這些陷阱。」

我續建議︰「與蓮蓉月餅比較，豆沙月餅較高糖、五仁月餅較高脂肪，但三款月餅的熱量相若。至於迷你冰皮月餅（尤其水果口味的，脂肪更低）、奶黃月餅也是較健康之選，由於月餅較細小，容易控制分量，可每次和家人分享半個。」

Fish信心滿滿地說︰「太好了！我真的想不到減肥也可以吃月餅，令我動力大增了！」

「辦法總比困難多，減肥和人生過程一點也不容易，但是記住身邊有我、家人、朋友和你一起同行，只要將問題提出、把煩惱傾訴，保持樂觀心態，多想想可行的方案，積極執行，成功指日可待。祝你中秋節快樂，人月兩團圓。」我笑着說。

撰文：黃雅婷（尚營坊註冊營養師）
 

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