【正能量】商人提早退休大半生做義工助弱勢　感悟人不是賺錢機器要適時享受生活

▲ 張文緯（Man）退休後投入大量時間做義務工作，生活比從前更充實。（被訪者提供）

香港大部分公司的退休年齡，一般設在60、65歲。前商人張文緯（Man）選擇在54歲便結束生意提早退休，為的是享受人生。「人不是賺錢機器，應在適當時候退下，過悠閒的生活，還可做義工幫助有需要的人。」

歸根究底，原來Man年輕時已做義工，一直以助人為樂，退休後便視義工為「正職」，為多個團體做義務工作，其中包括香港失明人協進會，帶失明人士旅行及提供陪診等服務，他自言退休生活比以前更充實。

在理工大學（前身為理工學院）修讀紡織系的Man，畢業後主要從事跟時裝服飾有關的工作，後來自己做生意開設成衣公司，經常中港兩邊走。「在內地做生意難免要應酬，自己不喜歡飲酒，故我選擇找當地的中介人幫手睇辦及搵貨，雖然利潤會減少，但我覺得不用舟車勞頓，可以有更多時間陪屋企人，非常值得。」

成衣公司多年來發展不錯，但Man卻於2010年把公司結束，當時只有54歲的他更正式退休。「兩個仔已出來工作，我的財政壓力大減，而且我覺得人不是賺錢機器，選擇提早退休是為享受生活。」

▲ Man 在香港失明人協進會做義工時，曾學習失明人引路法。（被訪者提供）

退休對Man而言，並不需要過渡期，皆因他一直有做運動，如打網球、足球及跑步等，退休之初便更加投入，他笑言更多添幾分寫意。「未退休前我已經常做運動，兩個仔讀中學時，每年我都參加學校陸運會的親子接力賽，差不多年年都拿冠軍。後來我準備報名參加新一年的賽事，有家長笑說：『你再參加，其他人又贏不到冠軍。』我當然明白背後意思，從此我不再參加兒子的陸運會了。」

從小參加義務工作

運動之外，做義工也成為Man退休後的「正職」，而這一顆助人的心從小已培養起來。「我信奉天主教，自小在聖堂的彌撒中擔當輔祭，如幫手拿蠟燭等。神父有時會帶我們探訪區內的年長教友或獨居長者，故此小時候已不知不覺投入義務工作。」

後來踏足社會，他一直為不同機構做義工，其中包括愛德循環運動，主要為長者、兒童及青少年提供服務。「有些家庭出現問題，父母未能接送子女到學校，我便負責接送工作，親自送到學校門口，保證安全。」

▲ 以前奧比斯眼科飛機醫院會到香港維修，他曾上機參觀做手術過程及內部設備。（被訪者提供）

Man服務的對象中也有長者，其中一對姊妹更令他很難忘。「多年前家姐準備移民美國，但當她獲知居內地的妹妹成功申請來港，便放棄移民留港與她一起生活，多年來二人相依為命。近年家姐健康變差要坐輪椅，妹妹對姊姊不離不棄，有情有義，我跟其他義工都盡能力協助兩人的生活需要。」

跟失明人士旅行

4年前，他加入香港失明人協進會成為義工，Man說是在一個偶然的機會下認識這機構。「大約5年前，某天在觀塘泳池游水，見到一些長者踢波，原來這活動是由社工康Sir負責，大家傾得很投契。當他知道我做義工後，便介紹我認識香港失明人協進會。」

▲ 他經常協助失明人士生活需要，相當善心。（被訪者提供）

這協會是首個由視障（失明及弱視）人士組織及管理的自助團體，發揮視障人士的自助互助精神，以推動平等、獨立、機會為宗旨。Man於2018年加入協進會成為義工，服務範圍包括帶失明人士旅行及醫院陪診等。

Man說最喜歡跟失明人士一起旅行，因可感受他們的喜悅。「機構舉辦的本地旅行團，每位義工要負責帶一位失明人士，我當時照顧一位年輕人，他只餘很少的視力，但卻愛用手機拍攝。在旅程中他不時停步周圍拍攝，我們守在團隊的最尾位置，但我並沒有催促他，因為旅行團不常舉辦，加上名額很有限，故此參加者都很珍惜這些機會，於是我便讓他拍個痛快。」

他也不時陪失明人士到醫院覆診，有次更發生一件驚險事。「我陪一位坐輪椅的失明女士到屯門醫院睇醫生，她需要吸氧氣，我要替她拆氧氣樽，雖然早前已學識整個程序，但始終第一次仍戰戰兢兢，幸好當時有護士及救護員主動協助，才可順利完成。」

經常與失明人士同行，Man十分了解他們的處境，認為社會必須在職場上給予更多支援。「現時失明人士從事的工作，主要是聽電話及按摩，年輕失明人士似乎欠缺其他出路，漸漸會變得失去動力，故希望社會能了解他們所需。」

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做義務工作接近大半生，Man說自己有很大得著。「做義工可擴闊社交圈子，而且每次跟好友飯聚話題更多，因我經常分享一些義工故事，希望能令身邊的人願意參加不同的義務工作。」

Man的計劃果然有成效，近年兒子受他影響，在愛德循環運動開始做義工，定期探訪長者，跟爸爸一起發揮助人為本的精神。

理財心得：股票不要盲目信貼士

Man一直有投資股票，主要以藍籌為主，他笑說因年輕時曾「交學費」，令他學會審慎投資。「80年代尾，有個老友叫我買一隻股票，話一定大升，當時我都不太理解這上市公司的業務，但就相信他大手買入。後來股價大跌，我投資的5萬元全部蝕清，當時我把股票當牆紙貼在牆上，警惕自己日後投資要審慎。」自此，他現在只會買一些優質的藍籌股作收息之用。

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另外，他表示自己從來不會買物業投資，因要交不同費用，如律師費、地產代理佣金及管理費等，而且過程繁複，倘若遇到租霸，便會惹上麻煩費時失事。

記者者：招美寶