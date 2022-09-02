【兩性關係】與烏克蘭索女由性伴侶變情侶　台灣藝人祖雄：三觀跟器官一樣重要

在台灣發展的馬來西亞藝人祖雄被譽為「同志天菜」，曾經推出爆肌寫真。去年3月被拍到與烏克蘭索女、網紅佳娜進出「摩鐵」（Motel，汽車旅館）而傳出緋聞，上月中二人在YouTube拍片承認戀情，更自爆二人本為「砲友」，發展關係的初期未有以交往為前提，後來慢慢動了真感情，決定成為男女朋友。

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現年35歲的戴祖雄本來是馬來西亞的演員，同時亦是運動營養師及健身教練，操得一身好肌肉。於2012年起前往台灣發展，憑著帥氣外表與鋼條型肌肉被封為「同志天菜」，曾經推出寫真大騷雄風，更自爆試過被前女友量度私處的尺寸，指祖雄的下體有18cm長，佳娜亦有默認此事。

去年3月，祖雄被拍與烏克蘭到台灣發展的網紅佳娜出入時鐘酒店，當時二人未有公開戀情。直到上月中，祖雄與佳娜拍片上載影片到YouTube，公開情侶關係，透露他們已經交往滿一年，想要等到關係成熟才宣布喜訊。

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不以穩定交往作前提

祖雄和佳娜對性關係相對開放，更承認二人一開始只視對方為性伴侶，後來慢慢培養出感情，才發展成今日的情侶關係。

大約三年前他們在節目《WTO姊妹會》，第一次見面佳娜已經覺得祖雄很帥：「完全是我的菜！」，結束節目錄影後3日，祖雄找到了佳娜的IG並傳訊息給她，更約她出去吃飯，但當時佳娜有男朋友，而祖雄後來又去了中國暫居，二人斷聯了一年。

後來祖雄回台灣與佳娜再度碰面，單身的他們一拍即合，因為過去有著不好的戀愛經驗，同樣不想發展穩定的情侶關係，於是開展了「砲友」關係。祖雄在影片中講到：「我們關係比較像性伴侶，雖然我們單身沒有有另一半，但我們都是比較固定，只是不以交往為前提下去發生關係。」

在佳娜的角度，她認為這交往模式比較「認真」：「交往對我來說是個花很多的時間的事，覺得交往就是要到結婚，不想一個月不合就分手。比方說你們先交往了再發生關係，到時才發現對方不適合你怎麼辦？你要跟他分手，這不是更亂嗎？要決定這個人是否適合你，要從每方面去鑑定。」

佳娜跟祖雄都直認自己對性的要求排得比較高，祖雄直言：「有人覺得我們這樣三觀不正，但我覺得除了三觀，五官跟器官都很重要。性跟愛其實同等重要，如果找到一個很愛的人但性生活不協調會很糟糕。當然每人的優先順序都不一樣，是個人選擇，在們來說我們覺得性比較重要。」

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由性伴侶轉為情侶

佳娜表示雖然前期只視對方為性伴侶，但雙方也會有約會，亦會邀請對方來自己的生日會。祖雄自爆在一次與對方到宜蘭玩的期間動了真情：「那次第一次一起過夜，覺得抱著她很軟很舒服，開始覺得享受。那一趟結束離開之後好像有點捨不得，我就覺得可能就是愛。」

直到去年初，經過一連串的聖誕、新年節日，佳娜都很忙碌未能陪伴祖雄，令他萌生起想要有一個女朋友在身邊的心：「那時候已經有開始有個念頭找個真正想交往的人，而不是一個『玩咖』。」後來在3月二人被媒體拍到，祖雄突然提出問佳娜要不要認真交往，於是就開始發展成為情侶。

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為愛來台

現年23歲的佳娜，約3年前為了交往8個月的台灣男友而決定來台讀書，當時男友到烏克蘭旅行而結識了佳娜，她應男友要求來到台灣，努力學習中文更參與模特兒及節目錄影的工作，頗有語言天份的她，在台灣3年中文已經非常流利。