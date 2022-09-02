【白色強人II】陳豪爸爸早逝靠媽媽母兼父職養大　阿Ｍo自小跟母親學習中醫

▲ 陳豪連中醫都識！

視帝陳豪（阿Mo）近日接受雜誌訪問，原來在《白色強人II》演醫生的他出身醫學世家，阿Mo的爸爸是麻醉科醫生，媽媽是護士。可是在陳豪中學時，陳爸爸早逝，於是陳媽媽母兼父職，帶着兄弟三人移民澳洲。

移民前，媽媽已在香港學習中醫多年，並擅長正骨、指壓等技術，移民後就正式轉業中醫師。

阿Mo從小在拔罐與刮痧中長大，深受中醫文化影響的他，中學時曾於灣仔中醫館做暑期工，那段時間見診了一位半身不遂的病人由無法活動到重新站立和行走。

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深信中醫治療

阿Mo至今仍記得那位病人隔天就會去針灸，一、兩個月時間已經像重獲新生一樣，非常神奇。他指在生活中深信中醫治療，曾由媽媽為他針灸治療運動後拉傷的脊椎移位和聲帶結節，令他對中醫更是信服。

他又認為西醫掌管器質性的疾病，而中醫則擅長調養氣血上和身心，有多年健身習慣的他覺得已年屆半百的自己較二十多歲時更健康。

訪問中，阿Mo還透露了自己的一天餐單，原來身形弗爆的他一天的飲食組合相當豐富，而且注重味道的他更令自己的大隻佬餐單不但有營更美味，連他的三個小朋友都會爭相搶吃。

▲ 陳豪父母都是醫生。

醫生世家

陳豪出身自醫生世家，父親曾係瑪嘉烈醫院麻醉科醫生，母親則為中醫，家中有兩個哥哥。

父親去世後，舉家移民澳洲布里斯本，於澳洲讀大學時主修會計，未畢業就被Esprit起用為男模，從此踏上演藝之路，而他曾受訪表示雖然自己沒有做醫生，但自小都跟着母親學中醫，對艾灸和指壓都有認識。

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事業及家庭取平衡

有見母親辛苦湊大他和兩個哥哥，阿Mo對家庭更為重視，亦是圈中數一數二的暖爸、寵妻的好丈夫，他早前接受TOPick訪問，善於「時間管理」的阿Mo於事業及家庭間取平衡，著緊三名子女的身心發展外，作為愛妻號的他未有忽略好好經營婚姻。陳豪說：「因為我相信小孩在充滿愛的環境下孕育，才會學懂表達愛，展現如陽光般的笑容。」

阿Mo主張讓子女自由發展，將來計劃安排他們負芨外國，放手讓子女探索人生路：「如果父母為子女安排好所有事，等同握殺他們學習及實踐機會。」

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