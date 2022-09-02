【白色強人II】林子超曾因心漏病放棄跳舞　克服疾病重恰舞者夢

▲ 林子超演龐貝氏病患者前做足功課。

《白色強人II》將於今晚（9月2日）播映大結局，劇迷除關注兩對CP的發展外，開放藥物名冊方案會否通過，也是大結局的重點之一。

昨晚的《白色強人II》講述阿Yan（張曦雯飾）與Vincent（陳豪飾）在香港召集罕見病人在線上會議輪流發言，讓大眾了解病者面對的經濟壓力及苦況，希望說服不同國家的與會藥商為罕見病藥物提供優惠。

一眾罕見病患演員中，其中林子超演龐貝氏病患者，子超演起來入木三分，現實中的林子超曾患先天性心漏病，19歲那年靠著做手術痊癒，令舞者出身的他可繼續追夢。

為求真實呈現不同罕見病患者苦況，劇組對不同類型罕見病及治療方案做了大量資料搜集，劇中發言的罕見病患個案，除了名字、年齡及職業外，其他都是真實資料。

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▲ 昨晚劇情交代YT（郭晉安飾）、葉晴（胡定欣飾）及唐明（馬國明飾）飛赴上海參與世衛會議。

事前做足功課

在一眾罕見病患演員中，有三位均是熟悉的面孔，分別是飾演麥世昌的無綫娛樂新聞台主播王鎮泉、曾演出《木棘證人》、飾演冼翠紅的蕭麗芠，及曾於《星空下的仁醫》中有不錯發揮、飾演趙平的林子超。

當中趙平說道：「我叫趙平，兩年前醫生話我患嘅龐貝氏病開始惡化，可能得番幾年命，我唔想死呀，我阿哥都有呢個病，上年走咗喇」。

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子超演出雖然只有20秒，劇組開拍前除為子超準備氧氣鼻導管，更與子超研究角色肢體動作及語氣。

他受訪表示：「劇組希望我哋可以表現到病人嘅特徵，令觀眾對個病有多啲認識同埋會更關注罕見病。」

子超續指，自己事前亦有做功課，以便揣摩如何「以有限對白表達唔同情緒」，他透露該場戲最難的地方是「一SHOT落」：「所有演員都一定要喺個狀態入面，台前幕後都要好專注。」

▲ 林子超憑劇集《宮心計2深宮計》中「陳茗風」一角令人留意。（影片截圖）

演藝學院畢業

現年32歲的林子超，於中學畢業後修讀演藝學院的現代舞文憑課程，19歲那年，為了徹底治療先天性心漏病而入院進行開胸手術，當年更曾想過加入TVB當舞蹈藝員。

子超曾於TOPick訪問中稱，跳舞對患有先天性心漏病的他原來很有幫助：「以前上體育課曾是我的免死金牌，不過進行完手術後很快康復出院，相信是因為經常跳舞令體魄變得強健。」

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選港男入行

之後，子超赴新加坡進修舞台音樂劇專業課程，可惜讀了一年回港。子超於21歲那年開始效力Now TV，擔任主持3年的他為免被定型，最終轉當Freelance表演者達2年。

他曾於TOPick訪問說：「可是這2年的工作量及收入都接近零，就連我最愛的咖啡也買不起，且需要問家人借錢，甚至有考慮過轉職當空少。」

2016年林子超報名選港男，雖然未能進入十三強，卻獲一位TVB監製賞識為兒童節目《Think Big天地》教舞，後來亦獲一間幼稚園的校長賞識任跳舞導師，以幫補收入。

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克服心漏病

2017年，林子超憑參演劇集《宮心計2深宮計》中「陳茗風」一角，令觀眾留下印象，翌年他成為TVB基本合約藝人，2020年更跟邵氏簽經理人合約，近年子超參演不少角色，當中包括《法證先鋒IV》裡謢母弒父的「黃誠康」以及處境喜劇《愛·回家之開心速遞》的「言少」。

雖然轉當演員，林子超未有放棄跳舞夢，2021年，他為克服心漏病手術造成的疤痕，而參加無綫電視真人騷節目《盛·舞者》。

他曾感慨地說：「我演藝學院時已做咗開心臟手術，嗰時一直以為已經遠離跳舞，但相隔十年再接觸番，我好想同出面對追求夢想嘅人講，幾掙扎都好，只要有機會都可以Break through所有嘢。」

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