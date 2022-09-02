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【潮物速報】MINI X YDC推動本地時裝設計　兩款別注版MINI ELECTRIC登場

休閒消費 16:58 2022/09/02

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MINI聯乘YDC歪啲思，推出MINI ELECTRIC DESIGNER Edition特別版。

車廠MINI連續第六年參與香港青年時裝設計家創作表演賽（The Hong Kong Young Fashion Designers' Contest - YDC），MINI X YDC歪啲思2022 PREVIEW活動於上月中圓滿舉行，除可欣賞到年度本港新晉時裝設計師的作品外，全新MINI ELECTRIC RESOLUTE Edition，以及MINI ELECTRIC DESIGNER Edition YDC特別版同時首度亮相iSpace純電車系豪華旗艦店，以環保、破格與電動出行成為全場焦點。

全新的MINI Electric RESOLUTE Edition是向經典型號Austin 1100致敬。有Rebel Green車身顏色與Pepper White車頂及鏡蓋、Resolute Bronze黃銅配飾等，「一換一」預購價$389,800。

MINI ELECTRIC RESOLUTE Edition $389,800

另一款MINI ELECTRIC DESIGNER Edition YDC特別版，則是由YDC 2017得獎者兼香港著名時裝設計師及品牌主理人Sonic Lam林偉強先生所設計，以環保主題重新包裝，將舊MINI氣袋及椅子皮料配上今年YDC 10位參賽者剩餘的物料拼貼製作車頭的大圖案，再將圖案印成車貼或直接以人手縫製成毯，做到百分百零浪費，「一換一」預購價$319,800。

MINI ELECTRIC DESIGNER Edition YDC特別版由即日起至9月8日於MINI荃灣陳列室展出，而YDC歪啲思2022香港青年時裝設計家創作表演賽，將於9月11日假香港會議展覽中心Hall 1A舉行。

MINI荃灣陳列室
地址︰荃灣青山公路380號森那美集團大廈2樓 MINI Centre

預訂網址︰https://offers.minihk.com/MINIEd/RESOLUTE/Electric/

記者︰黃依情

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