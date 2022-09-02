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大部分副局政助利益申報今曝光　政制局胡健民擁14物業、2幅土地成「副局樓王」

政治 17:11 2022/09/02

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胡健民今屆再獲委任為政制及內地事務局副局長。（政府新聞網）

繼早前特首和全體司局長的利益申報曝光，政府最新公布部分副局長和政治助理的利益申報。其中，政制及內地事務局副局長胡健民坐擁最多物業，14個物業分布在香港、內地和馬來西亞，並在加拿大有兩幅土地。

今屆政府累計已委任14名副局長和17名政助，當中有11名副局長和12名政助的利益申報，可供查閱。其中，可謂「副局樓王」的民建聯胡健民，分別在香港有3個物業，在廣東有10個物業，另在馬來西亞有一個物業。

保安局副局長卓孝業，就申報分別在香港和珠海，各持有兩個物業，亦有一個物業位於英國倫敦。

立法會主席梁君彥之子、民政及青年事務局副局長梁宏正，則申報了兩個物業。本身是經民聯成員的他，亦申報擁有多個私人會所的會籍，包括他曾擔任會長的香港哥爾夫球會的會籍。

扣除環境及生態局副局長黃淑嫻、發展局副局長林智文，和運輸及物流局副局長仍未公開利益申報，其餘11名副局長中，只有商務及經濟發展局副局陳百里是「無殼蝸牛」。值得一提的是，陳百里和「副局樓王」胡健民，同樣是民建聯成員。

政助方面，12名已公開利益申報者中，有5人亦是「無殼蝸牛」，佔比接近一半，包括同屬民建聯的律政司副司長政助陳倩雯、文化體育及旅遊局政助招文亮；來自新民黨的勞工及福利局政助傅曉琳；以及傳媒出身的房屋局政助歐陽文倩、保安局政助梁溯庭。

至於申報持有最多物業的，是商務及經濟發展局政助李世華，他在香港和廣東各擁兩個物業；其次是新民黨成員、創新科技及工業局政助廖添誠，他聯同太太、民建聯葵青區議員郭芙蓉，擁有兩個香港物業及1個深圳物業。

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撰文 : 傅流螢

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