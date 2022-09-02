【TOPick 好物試用】AC Home裝修後清潔消毒服務(700 呎或以下單位)(價值$5,500)(3份)

AC Home 裝修後清潔消毒服務

(700 呎或以下單位)

AC Home 守護你的家居健康裝修後/吉屋清潔服務:



全屋深層清潔消毒施工內容

大門內外、鐵閘，各個房門及門框，全屋窗戶，櫃身內外、層板及抽櫃、地板、地腳線、牆身、傢俬 (如餐桌椅子等)，燈罩表面，電制開闢，廚廁內假天花表面，床架及油壓床內籠。



重點項目詳細內容:



全屋窗戶

包括窗花、窗框及窗台，使用專業級玻璃清潔劑



廚房深層去油污清潔消毒施工內容

廚櫃櫃身內外、層板及抽櫃，雪櫃、洗衣機、乾衣機、焗爐等大型家電表面，排水孔。

使用特殊針對油污清潔劑，清潔抽油煙機面罩、抽氣扇面罩、爐頭、水龍頭、鋅盤後；針對以上煮食衛生項目，再使用專業級德國高溫蒸汽機消毒。



浴室深層清潔消毒施工內容

鏡櫃櫃身內外、層板及抽櫃、抽氣扇。

使用專業級玻璃清潔劑處理鏡面、企缸玻璃。

使用特殊針對不鏽鋼及瓷器清潔劑處理浴/企缸、水龍頭、排水孔、洗臉盆、座廁及廁板；針對以上衛生項目，再使用專業級德國高溫蒸汽機消毒。



注意事項：

- 所有毛巾，刷頭，均用完即棄，確保衛生

- 所有儲物櫃，如衣櫃、廚櫃、吊櫃、鞋櫃等，如於清潔前已有物品放置在內，便只會清潔櫃身外壁

- 服務不包括：清洗窗戶外側具危險性的位置、冷氣機、浴室寶、窗簾、地氈、危險物品、貴重品、水晶燈，清理大型垃圾

服務條款及細則：

單位必須為新裝修單位

單位面積需為 700 呎或以下

獲選 ToPick會員，需以 WhatsApp 聯絡 97334458，安排服務日期

需清潔單位，必須於 31/10/2022 或之前安排進行清潔服務

試用服務不可轉售、轉換或兌換現金

如有任何爭議，AC Home 保留一切最終決定權

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- 參加資格：只限TOPick會員

- 試用流程：TOPick揀選「TOPick好物試用專員」參與試用

- 提交試用報告：遞交一張參與活動的照片及一段用家體驗心得(大約100中文字), 並會刊登在 TOPick好物試用專區

- 讚好(Like) TOPick新聞 Facebook專頁及 AC Home 專頁

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- 打開hket App內遊戲表格睇片答問題 (教學流程:看下圖)

遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲。

條款及細則：

截止日期：9月1５日(星期五)(23:59)

公佈得獎：9月１6日(星期四)

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

禮品顏色隨機派發，不可挑選或更換。

每人只限登記一次。

只限TOPick會員方可登記成為試用專員 (若未登記, 可按此登記成為TOPick會員)。

新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上。

「TOPick好物試用專員」於每次試用活動後需要遞交一張試用照片及一段用家體驗感受(大約100中文字), 資料會刊登於TOPick網站內。

TOPick保留使用所有「TOPick好物試用專員」相片作宣傳此活動之權利。

參加者需要如實提交的所有個人資料、照片及文字, 如涉及任何侵權、色情、暴力、歧視、侮辱或任何敏感或不法成份, 一經發現即視作違規，TOPick有權取消參加者資格。

參加者成功遞交後7個工作天內將收到電郵確認成功登記資格。

如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。