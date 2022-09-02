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【3區污水陽性】涉九龍城御龍居及荃灣珀麗灣等多個屋苑　派逾24萬個快測包

社會 17:15 2022/09/02

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(資料圖片)

政府今日（2日）表示，葵青、九龍城、荃灣區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約24萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試

葵青區 — 華荔邨、石蔭東邨、石蔭邨、荔欣苑、寧峰苑、聖保祿村、藍田村、信義新村、涌美老屋村、青裕新村、青輝新村及鹽田角村

九龍城區 — 愛民邨、金百利大廈、天鑄、嘉輝臺、君逸山、永安臺、俊民苑、御龍居、賀龍居及廣播道和馬可尼道附近一帶住宅（按附件

荃灣區 — 珀麗灣、青山公路－汀九段297號、嘉御龍庭、星岸、汀九別墅、汀九村、海怡居、紅樓、雅信苑、雅石居、飛龍台、麗海別墅及黃金花園

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報）。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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