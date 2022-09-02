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【育兒教養】Trouble 2是孩子表達自我階段　育兒專家︰家長學接納與訓練耐性

育兒經 18:45 2022/09/02

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Trouble 2和Terrible 3是每個孩子成長的必經階段。

回想Trouble 2的問題，我只可以向你說，是接納與耐性的訓練，而且一旦開始了，就會一直下去。很害怕嗎？其實又不需要太擔心，學懂如何「接納」與「耐性」就會平安渡過，而且關係會愈來愈好。

Trouble 2、Terrible 3其實不是洪水猛獸，只是孩子成長的必經階段。根據世界知名心理學家皮亞傑所提出的認知發展理論，小朋友在不同階段，認知發展會有不同需求，這是正常成長的證明。而每一個階段都需要被滿足才能夠成功進入下一階段。

當孩子由0至2歲發展感知運動概念以後，就會進入2至7歲的階段，這個階段孩子會表達自我中心，有思想但未必合乎邏輯。孩子會比較主觀地認為世界由自我出發，所以凡事都會由「我」為主。

這個階段的小朋友會花時間自我學習，自己處理日常事務，當孩子未能滿足自我，這有可能影響孩子在這個階段的成長。

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很多家長都以為2至4歲是比較「難搞」的階段，但當我們學懂接納這個時期的孩子所需要的是什麼，就會明白他們這些「難搞」其實只是成長的一部份。當他們變得每事問，家長應該高興孩子的成長。

而當一些孩子自我比較強的時候，會變得主觀而且拒絕父母的幫忙。這時，家長可以選擇放手給孩子嘗試，當他們失敗或放棄的時候，家長切勿擺出「我都話咗你」的姿態。反而爭取在這個事後表達同理心，表示感到可惜，在鼓勵孩子嘗試，或由家長示範，讓孩子學習，最終由孩子完成。

而跟孩子立界線，決定自我嘗試的次數也能夠幫助孩子明白在適當的時候暫停。而這條界線應該由家長跟孩子一起定立，令他們更能夠尊重界線的要求。

初生嬰兒至兩歲階段大家可能視為蜜月期，而真正孩子心智成長的階段，可能會帶給我們一些麻煩，家長需要有耐性在這個階段做得收放自如。雖然很麻煩，但在愛的保護下，其實也是一些寶貴的回憶呢。

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作者簡介︰
3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），香港有品運動認證「6A品格教育」講師和NLP身心語言程式學執行師及教練，常受邀於小學主持家長講座和工作坊，推動正向親子關係。

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撰文 : Vinic爸爸

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