【美容資訊】美容中心推出全新「光滿肌」　1個療程10項功用緊緻去皺去斑

▲ YOU BEAUTY推出全新「光滿肌」。（圖片由品牌提供）

皮膚好，心情自然好！YOU BEAUTY更日推出「光滿肌」，以「神光精萃系統」改善多種肌膚問題，一個療程有十種功用，只需要4個步驟就可解決：膠原彈性、緊緻、去皺、去斑、美白、嫩膚、收毛孔、鎖水、凹凸洞及脫毛問題，讓大家找回亮白的「光滿肌」。

「光滿肌」療程4步曲

第1步︰透過AI智能光譜皮膚檢測，以不同光譜找出各種隱藏的於肌膚底層的問題。

第2步：利用光譜注滲導入，將水光精華導入，直達皮膚底層為細胞注入水份，活化肌膚，提升皮膚緊緻度和光澤感。

第3步︰根據肌膚問題靈活調配「神光精萃系統」激光技術，打造出專屬的光學療程組合，針對改善肌膚狀況。

第4步︰配合「光滿肌」療程專屬的水光精華面膜，為肌膚補充水份，找回光澤水潤肌膚。

10項美肌功用

YOU BEAUTY指「神光精萃系統」有10種功效，如回復肌膚彈性，以高能量激光波長注入真皮層，啟動膠原蛋白重組及增生。提拉緊緻，激光技術對準膠原層，集中喚醒膠原蛋白及彈性蛋白重組及增生，深度鞏固肌底支撐力，緊緻並提拉面部線條，重塑青春立體輪廓。

▲ （圖片由品牌提供）

還可以去皺，「神光精萃系統」從肌源持續倍效激活膠原蛋白及彈性蛋白重組及增生，重新強化皮膚組織連接力及提高細胞自我更新及復原能力，修復受損老化的彈性纖維網，填補下陷肌膚。「激」碎色斑，能針對不同色斑以532nm、755nm及1064nm等激光波長，穿透不同皮膚深度，從而針對深、中、淺層色斑，逐層「激」碎黑色素，減少黑色素積聚同時改善灰黃、暗啞及膚色不均問題。

「神光精萃系統」在短時間將高效激光能量注入細胞及真皮層，「激」碎黑色素，刺激黑色素代謝。激光有效疏導細胞管道、調節皮膚吸收能力、喚醒皮膚真皮層細胞產生骨膠原同時趕走黯淡無光的肌膚。不得不提的是還可促進肌膚細胞更生及新陳代謝，改善膚質、緊緻毛孔、均勻膚色、淡化色素、暗瘡印等。

「神光精萃系統」利用激光波長，針對處理各種毛孔問題，刺激膠原蛋白及彈力組織再生，平衡油脂分泌，從根源解決毛孔粗大問題。以及平衡油脂分泌，提升細胞鎖水能力。還可以撫平凹凸洞，以高能量皮秒激光注入真皮層 ，針對性聚焦處理凹凸洞。

「神光精萃系統」脫毛療程以不同的激光波長，有效應用於不同毛髮的顏色、深淺及粗幼等，破壞各種毛髮再生能力，達到安全並無痛的脫毛效果。療程令新長出的毛髮更幼細，防止毛髮倒生，脫毛同時嫩膚，脫毛效果更顯著。

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責任編緝：蕭雅文