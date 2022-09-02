【屯元天停電】議員斥中電每戶賠償100元無誠意　謝展寰稱年底會按機制賞罰

▲ 政府和中電今日（2日）到立法會為元朗電纜橋起火解畫。會上多名議員關注電纜橋的防火設計、事後賠償不足、後備電源失效等問題。（陳靜儀攝）

中電今日（2日）到立法會為元朗電纜橋起火解畫。會上多名議員關注電纜橋的防火設計、事後賠償不足、後備電源失效等問題。政府回應，電纜橋設計因遠離民居，消防處及屋宇署當年對防火設計要求較低；另外，年底會按機制檢視對中電的賞罰。

元朗電纜橋6月起火，令新界西大停電，中電早前公布調查報告，指電纜橋因天花光管老化而起火，強調情況罕見。

實政圓桌立法會議員田北辰認為，中電在事件中的賠償不足，

100蚊感受唔到咩心意，商場優惠都唔只呢個數啦。

民建聯立法會議員葛珮帆則指出，不少市民反映中電提供的100元「心意券」補償不足，質疑政府是否有否足夠的賞罰機制，市民又應如何索償？

中電未有明確回應賠償會否「加碼」，而環境及生態局局長謝展寰就指，現行《管制計劃協議》下有賞罰機制，政府會就電力公司的供電可靠性進行賞罰。至於今次事件會如何處理，由於政府現時仍未「埋數」，要年底才有結果。

謝展寰又補充，是否減電費由電力公司決定，電力公司和居民之間有供電合約，其他問題均屬民事範圍，如市民有任何爭執，可透過民事途徑索償。他補充指，現時已有民事索償機制，政府不打算引入新的機制處理索償。

會議上有議員質疑電纜橋上的防火設備不足，謝展寰指，當年消防處和屋宇署批核有關設計時，主要關注供電穩定和公眾安全，由於電纜橋並非住宅或商業樓宇，而且遠離民居，所以當年對防火設計的要求較低。他補充，政府和電力公司明白消防安全的重要性，消防處、機電署和電力公司，未來會為相關建築擬定防火守則，製定標準要求。

立法會議員張欣宇則指，事發時其中一套後備電纜因損壞而未能發揮作用，而有關電纜早在事發前數月損壞，質疑政府未有盡責監管。

機電工程署署長彭耀雄回應指，涉事後備電纜其中一段位於內地範圍，受疫情影響，其維修及調查均較正常情況需時，有關電纜現已完成修復。

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記者：陳梓蔚