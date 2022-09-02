前運房局長政助符傳富轉做黨友李鎮強顧問　舖路選立法會？

▲ 前運房局政助符傳富。（資料圖片）

多位未過渡至新政府的前政治委任官員有新工，最新是前運輸及房屋局副局長蘇偉文和前運房局局長政治助理符傳富。其中，符傳富的工作地點，將由政總轉移至附近的立法會，出任其黨友、自由黨立法會議員李鎮強的顧問。

根據前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會今日公布的指引，符傳富已於8月22日開始出任李鎮強顧問。至於蘇偉文，則由9月1日開始出任樹仁大學經濟及金融學系兼任教授。

符傳富告訴傅流螢，該份新工屬兼職，其實早在加入政府前，自己亦曾兼職協助另一位黨友、航運交通界議員易志明在立法會的工作。現在雖離開政府，都想繼續參與政治工作，「嘗試下唔同嘢」，其中一份兼職，便是李鎮強顧問。

符傳富又透露，自己已報名入讀清華政治人才培訓班，即清華大學高級公共管理碩士（EMPA）香港政務人才課程。清華班被譽為是「本港政界人才搖籃」。

現時立法會有4個議席空缺，被問到會否有興趣參加補選時，符傳富就話，要看到時什麼情況，指現時未知選舉詳情，「好難答」，但希望繼續在不同崗位服務。

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