【內地法規】競委會舉辦第二屆秋季培訓課程　助了解內地《反壟斷法》最新發展

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競爭事務委員會今日舉辦「秋季培訓課程2022：內地《反壟斷法》網上研討會」，讓香港商界及公營界別了解內地《反壟斷法》的最新發展，研討會吸引了逾350名律師、合規人員、企業代表、學者、大學生、以及來自公營界別的人士參與。

全國人民代表大會常務委員會於今年6月通過《反壟斷法》的首次修訂，經修訂後的版本於今年8月1日生效。修訂後的《反壟斷法》凸顯競爭政策於內地經濟的關鍵地位，並就包括平台經濟在內的各項議題提出應對方法。隨著大灣區地區的融合及深化合作，競委會正與內地相應機構緊密合作，提升香港各界對《反壟斷法》的基本認識，並提醒他們在內地營商及投資時，必須遵守有關法例。

兩位來自國家市場監督管理總局的講者，在今日的網上研討會上與參加者分享，包括擔任主講嘉賓的反壟斷執法一司副司長俞路，概述了《反壟斷法》及其最新發展 ; 及數字經濟執法處處長曾川，分享了他在內地處理數碼經濟反競爭問題的執法經驗。來自上海交通大學的傑出法律學者教授王先林亦詳細分析了《反壟斷法》的最新立法修訂，包括與反競爭協議、濫用市場支配地位及合併規管有關的修訂。

競委會主席陳家殷致開幕辭時表示，內地和香港之間往來緊密，尤其是在粵港澳大灣區內的經貿活動日益頻繁，不少香港企業及在本港設地區總部的跨國公司均在內地積極拓展業務，熟知本次修法內容對於他們而言至關重要。

陳家殷續指，另一方面，香港競爭事務委員會亦希望學習内地同儕的經驗，包括如何應對全球競爭法機構皆面對的議題，例如平台經濟所衍生的反競爭行為；以及内地近期為促進公平競爭及創科發展而作出的法律修訂。

競委會稱，一直透過不同的活動加深公眾對競爭法的了解、提升法律專業人員在競爭事宜上為公司或客戶提供意見的能力、並促進各司法管轄區之間的專業知識及經驗交流。是次網上研討會是競委會舉辦的第二屆秋季培訓課程，該課程於去年首次舉辦，是競委會持續其宣傳倡導工作的其中一個重要項目。

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責任編輯：陳麗娜