【小一報名】私立九龍塘宣道小學推動音樂教育　小一入學申請9月15日截止

▲ 九龍塘宣道小學2023-24年度小一入學申請，截止日期為9月15日。（湯致遠攝）

私立學校九龍塘宣道小學（APSKT）創校65年，多年來推動音樂教育，設有15個樂器班及逾10個樂團等，在本地和國際賽事屢獲獎項。宣道小學現正接受2023-24年度小一入學申請，截止日期為9月15日。

宣道小學的音樂課程提供管樂、弦樂、敲擊樂及聲樂，學生可以學習樂器或聲樂，課後亦設有不同的音樂活動。為了讓學生有更理想的環境進行音樂訓練及表演，校內設有音樂廳。音樂廳樓高4層，實用面積約3,000呎。廳內的木製隔音板，配合半透明的薄紗覆蓋，能辨認絕對音準（Perfect Pitch），音效可媲美世界級。

有興趣為子女報讀宣道小學的家長，可由即日至9月15日晚上11時，在學校網頁報名（按此連結），填寫及遞交申請表，繳付$100申請費，並上載以下文件︰

申請人近照

申請人出生證明書

申請人K2上、下學期成績表副本

申請人的個人簡介（如適用；最多4頁單面A4紙）

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宣道小學有約160個小一學額，當中預留約60個學額予宣道幼稚園的學生，另外約100個學額則作公開招生。吳麗芬校長早前接受TOPick訪問時表示，學校只設一輪一對一個人面試，主要考核小朋友的中英數常基礎能力，了解他們的家庭生活及親子關係。學校今年增設第二輪面試安排，約見部分學生的家長，以了解更多他們的家庭狀況。

如果小朋友有音樂才能，面試會否加分？吳校長坦言沒有特別優勢，更希望學生入到宣道小學後能發掘音樂興趣及才能。

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責任編輯︰駱秀玲