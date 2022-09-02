  • 31°C
香港時間 : 2022902日 (週五) 19:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小一報名】私立九龍塘宣道小學推動音樂教育　小一入學申請9月15日截止

中小學 18:15 2022/09/02

分享：

分享：

熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

九龍塘宣道小學2023-24年度小一入學申請，截止日期為9月15日。（湯致遠攝）

私立學校九龍塘宣道小學（APSKT）創校65年，多年來推動音樂教育，設有15個樂器班及逾10個樂團等，在本地和國際賽事屢獲獎項。宣道小學現正接受2023-24年度小一入學申請，截止日期為9月15日。

宣道小學的音樂課程提供管樂、弦樂、敲擊樂及聲樂，學生可以學習樂器或聲樂，課後亦設有不同的音樂活動。為了讓學生有更理想的環境進行音樂訓練及表演，校內設有音樂廳。音樂廳樓高4層，實用面積約3,000呎。廳內的木製隔音板，配合半透明的薄紗覆蓋，能辨認絕對音準（Perfect Pitch），音效可媲美世界級。

有興趣為子女報讀宣道小學的家長，可由即日至9月15日晚上11時，在學校網頁報名（按此連結），填寫及遞交申請表，繳付$100申請費，並上載以下文件︰

  • 申請人近照
  • 申請人出生證明書
  • 申請人K2上、下學期成績表副本
  • 申請人的個人簡介（如適用；最多4頁單面A4紙）

最新影片︰

宣道小學有約160個小一學額，當中預留約60個學額予宣道幼稚園的學生，另外約100個學額則作公開招生。吳麗芬校長早前接受TOPick訪問時表示，學校只設一輪一對一個人面試，主要考核小朋友的中英數常基礎能力，了解他們的家庭生活及親子關係。學校今年增設第二輪面試安排，約見部分學生的家長，以了解更多他們的家庭狀況。

如果小朋友有音樂才能，面試會否加分？吳校長坦言沒有特別優勢，更希望學生入到宣道小學後能發掘音樂興趣及才能。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼︰https://bit.ly/3Aa0qvT

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰駱秀玲

相關文章

【小一報名】直資名校聖保羅男女中學附屬小學　9月5日起接受申請設網上簡介會
17:14 2022/08/31
【小一報名】直資名校聖保羅男女中學附屬小學　9月5日起接受申請設網上簡介會
【小一報名】23間直資私小報名時間表　部分熱門學校8月截止申請
15:36 2022/08/12
【小一報名】23間直資私小報名時間表　部分熱門學校8月截止申請
【小一報名】2023年小一入學竅門　教育局辦4場免費選校講座接受報名
11:04 2022/08/21
【小一報名】2023年小一入學竅門　教育局辦4場免費選校講座接受報名

你可能感興趣

【小一報名】直資名校聖保羅男女中學附屬小學　9月5日起接受申請設網上簡介會
17:14 2022/08/31
【小一報名】直資名校聖保羅男女中學附屬小學　9月5日起接受申請設網上簡介會
【小一報名】23間直資私小報名時間表　部分熱門學校8月截止申請
15:36 2022/08/12
【小一報名】23間直資私小報名時間表　部分熱門學校8月截止申請
【小一報名】2023年小一入學竅門　教育局辦4場免費選校講座接受報名
11:04 2022/08/21
【小一報名】2023年小一入學竅門　教育局辦4場免費選校講座接受報名
直私學校 收生面試 中小學教育 小學 九龍塘宣道小學 九龍塘 音樂

最高瀏覽

【隔離生活】港男入住啟德方艙分享8天膳食　住單人房有獨立廁所無WiFi
今日 11:00
【隔離生活】港男入住啟德方艙分享8天膳食　住單人房有獨立廁所無WiFi
【兒童增高】10歲男童發育慢4年身高僅110cm　醫生揭兩個睡眠壞習慣致矮人一截
今日 10:25
【兒童增高】10歲男童發育慢4年身高僅110cm　醫生揭兩個睡眠壞習慣致矮人一截
【生命鬥士】持續牙痛以為熱氣求診2年驚患牙骨癌　10小時做5個手術下排只剩一隻牙
18:18 2022/08/31
【生命鬥士】持續牙痛以為熱氣求診2年驚患牙骨癌　10小時做5個手術下排只剩一隻牙