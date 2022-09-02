【打狗判囚】疑鄰居狗隻咬死飼養雞隻　69歲男以棍打狗囚6周上訴駁回

▲ 69歲男打傷鄰居狗判囚6周，早前向高院上訴被駁回。資料圖片

69歲前政府救生員懷疑飼養的雞隻被鄰居的狗咬死，遂用棍將該狗打至倒下，被裁定1項殘酷對待動物罪成，判監6星期。涉案前救生員早前就定罪及刑期提出上訴，高院法官今（2日）頒下判詞駁回上訴。法官於判詞指，上訴人明顯是為了報復狗隻咬死他的雞隻，經考慮或思量後，與鄰居先發生口角，繼而撿起地上的長棍，進入雞籠「打」該狗隻，反映上訴人行為有預謀。

上訴人陳觀興（69歲，退休人士），退休前為政府救生員，早前被裁定1項殘酷對待動物罪成。上訴人早前定罪及判刑上訴上訴，法官以書面處理案件後，於今年5月裁決，由於上訴人身在內地，因疫情未能返港，故此押後頒下判案書。

法官張慧玲於判詞指，上訴人曾與鄰居對質，指「我嘅雞死，你隻狗唔‍使‍死呀？」，明顯顯示上訴人的意圖。上訴人用長棍「打去」或「刺向」該狗隻的動作，明顯不是因狗隻主動咬上訴人手持的長棍，狗隻是被上‍訴人以長棍襲擊，才用口來保護自身。上訴人的行徑明顯會令狗隻受傷流血，甚至牙齒脫落。

法官指，就環境證據而言，若說上訴人沒有打該狗隻是絕對不合情理，因為狗隻不會無緣無故受重傷。法官重新審視證據後，裁定上訴人殘酷地打該狗隻，故駁回其定罪上訴。

法官指上訴人明顯是為了報復狗隻咬死他的雞隻，經考慮或思量後，先與鄰居口角，再撿起地上的長棍，進入雞籠「打」該狗隻，反映其行為有預謀。

法官考慮到上訴人手持武器，以及該狗隻多隻牙齒被打至脫落，口腔「溶溶爛爛」，恰當的量刑起點是8個星期監禁，裁判官採納6個星期作量刑起點，可說是寬大處理，遂駁回上訴人的判刑上訴。

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記者：梁錦麟