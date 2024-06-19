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家事百科︱奶奶用湯煲消毒底褲嚇怕新婚人妻 醫生：内褲含超級細菌【附5大清洗步驟】

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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内褲含有大量細菌。

内褲作為貼身衣物長時間保護私密部位，容易產生並暗藏各種微生物及細菌。台灣有新婚人妻指嫁入夫家後發現奶奶用湯煲為内褲高溫消毒，但做法是否正確呢？台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，穿過後的内褲含有大量細菌，更帶有「超級抗藥性細菌」，要正確清洗内褲最好遵照5大步驟以保持衛生。

婆媳關係︱奶奶用湯煲消毒全家人底褲 新婚人妻難以接受決策被讚明智

清洗内褲丨内褲的細菌含量高

黃軒醫生於Facebook個人專頁分享，提到2020年《醫院感染期刊》（Journal of Hospital Infection）上的一項研究，研究了住院病人内褲上的細菌和真菌的存在情況。研究人員發現，大量病人的内褲被帶有有害細菌的污染，包括金黃色葡萄球菌、大腸桿菌和肺炎克雷伯菌。這項研究強調，醫療設施中適當的洗衣程序，對降低交叉污染和細菌傳播的風險非常重要。

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他又提到，另一項2019年《應用微生物學雜誌》（Journal of Applied Microbiology）上的研究指出，在身體健康者的內褲中發現具有「超級抗藥性細菌」，包括金黃色葡萄球菌（MRSA）和腸球菌（VRE）。該研究强調了內褲在超級抗藥性細菌的傳播中可能發揮的作用，以及在該領域需要進一步研究的必要性。

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清洗内褲丨60度熱水洗内褲最有效

黃軒醫生還引用2021年《臨床微生物學雜誌》（Journal of Clinical Microbiology）上一項最新的研究，該研究指出，「與用冷水（20°C）洗滌或不使用洗滌劑相比，用熱水（60°C）洗滌並使用洗衣粉能明顯減少細菌數量。」

清洗内褲丨清洗内褲的5個正確步驟

黃醫生提出了5個清洗内褲的正確步驟：

1.內褲、內衣分開洗，以免交叉感染細菌。

2.使用冷水清洗內褲，浸泡於洗滌水中約5至10分鐘即可。

3.以輕柔的方式搓洗內褲，由後慢慢往前搓洗。

4.用清水將內褲洗滌劑清洗乾淨，再脫水或用乾毛巾將多餘水分除去，最後晾乾。

5.若用洗衣機洗內褲，應定期清潔洗衣機維持乾淨，可使用洗衣機的槽洗淨功能或浸泡消毒。

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