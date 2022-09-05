【校長專欄】小一學生彎腰點頭打招呼 校長：是父母下的工夫

▲ 校長大讚家長在教育小朋友禮貌上下苦功。

新學年剛開始了，感覺上好像沒放暑假似的，然後就又開始上學了。這對剛升上小學的幼稚園生來說，實在不容易。

相信大家都知道，早兩年因為疫情爆發，基本上幼稚園接觸幼兒時間不算多，就是希望與幼兒在互聯網上見面，專家也強調不適宜太長時間。因此，學校可能會拍攝一些段片，一星期數次短暫的線上會面，如此這般度過了大部分的幼稚園生活。

那麼，幼兒們會否又不如往年呢？從過去數月出席過幾場幼稚園的畢業典禮，看過不同地區的幼兒表演，我倒沒有這種感覺。好了，上學第一天又如何呢？其實本校在8月底已經開始了小一適應課，我喜歡到處看看小朋友的反應，看見無論老師說什麼，他們都會大聲地回應「知道！」、「好！」有時實在太可愛了，令我也不禁笑了出來。

最新影片推介：

到9月1日早一點站在校門前，看看小朋友的精神狀態如何。大家都知道，一般暑假過後，學生都會較遲入睡，較晚起床。家長和老師總要花一段日子才幫助到他們調整回正常的作息時間。不過，也許今年暑假特別短，所以「早睡早起」的習慣也能夠保持。

當學生看見我時，絕大部分都會主動說早晨，但今年奇怪的是多了一些小一的同學彎腰點頭，禮貌更為周到，有一兩個更是自己背著書包呢！就這些看似簡單的禮儀，已經替我展開了美滿的一天。還有，是沒有人遲到！真奇妙呢！

後來我在想，為什麼呢？他們明明少了上課時間，應該很多事情也稍遜一籌，但幾天觀察又不覺得如此，當然還未正式教授課程，未說得準。不過，我也想到了一些可能。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

首先是父母下的工夫。我相信正正因為家長知道孩子少了上課的時間，於是自己便要介入更多教育的工作，而如果教育是由父母去施教的話，其教材和環境可說是最符合日常生活和就地取材的。父母更能用孩子的生活實景去教育他們，提供最適切的類比和實物接觸。我也知道有些家長這時期也是在家工作，有些更學習如何在家中教導孩子的方法。小朋友有著家人陪伴，再有父母當老師，學習效能可不比校園差啊！

其次學期完結的時間與新學年開始相距不遠，小孩子想疏懶也沒有時間，就算沒有暑假作業，學習好像還沒有結束一樣，上學的作息習慣仍然維持得到，於是回來時也就能夠保持精神奕奕。

所以，在這裏謝謝各位家長的努力，我也很有信心老師們會把他們照顧很好。祝學業進步！

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/3sEeM3Q

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T