【創業追夢】護士壓力大滿面爆瘡研護膚品自救　裸辭創業4年打出名堂奪國際獎項

▲ 張欣婷（Coyran）放棄穩定的護士工作，4年前創立天然有機護膚品牌OSCO，她直言現在收入較護士多，亦更有滿足感。

香港人出名工作壓力大，嚴重時甚至影響身體。80後護士張欣婷（Coyran）從事醫護行業9年，長期在高壓環境下工作，令賀爾蒙失調以致臉部滿布暗瘡，看過中西醫並沒有好轉，最後靠天然護膚品解決問題。她有感天然產品的強大威力，於是她辭職創立天然護膚品牌OSCO，自救之餘也希望幫助同路人。

開業4年發展順利，產品更獲得國際獎項。去年她成為新手媽媽須兼顧事業及家庭，坦言工作很忙，今天再沒爆瘡的她，既實現創業夢，又可幫到人，一切都是值得的！

皮膚白裏透紅的Coyran，十多年前在理工大學護理系畢業，及後成為公立醫院護士，更獲派到最緊急繁忙的急症室工作。對初出茅廬的她，自然是一項極大挑戰。「最難忘是某天有位婆婆需要搶救後最終不治，但同一時間，隔離房有一名孕婦在危急情況誕下嬰兒，彷彿同步見證生與死，覺得十分無常。」

▲ Coyran說創業雖然艱苦，但卻很有滿足感。(陳永康攝)

壓力常超出負荷

後來，她再被調派到其他病房工作，分別是呼吸科及骨科。「因要輪班，經常日夜顛倒，最攞命是追更，晚上9時放工，明早7時返工，又或下午2時放工，晚上又返9時。由於我本身睡眠質素已不好，一直很難入睡，這份工令我嚴重缺乏睡眠，以至影響身體。」

同時，沉重的工作量亦令她吃不消。「當我升做senior的職位，要做管理的工作，責任更大，加上對自己要求很高，工作壓力愈來愈大。」睡眠不足加上長期承受壓力，賀爾蒙出現問題，面部暗瘡更長滿到一發不可收拾的地步。

「當時我每日起床的指定動作，是立即照鏡！如又多了一兩粒暗瘡，立即很緊張和沮喪。我已中西醫都睇勻，也搽過果酸等不同皮膚產品，可惜仍未有改善。」

▲ Coyran畢業後在急症室工作，後來獲派調到呼吸科及骨科。(被訪者提供)

直到後來她開始轉用天然護膚產品，發覺效果不錯。「暗瘡逐漸減少，就連皮膚易敏感和痕癢的清況得到改善。」

於是，她便開始研究天然護膚產品，更愈來愈感興趣。「我當時已做護士7年多，一直都希望去讀書增值，於是報讀一個英國認證的有機護膚品企業課程。」她邊工作邊讀書，兩年半取得證書後，便萌起創業的念頭。

▲ Coyran因護士工作壓力太大，致面部長滿暗瘡，後來用上天然產品才有改善。(被訪者提供)

獲丈夫支持創業

Coyran先向父母試水溫，他們卻質疑她的決定。「爸爸媽媽覺得護士工作穩定，薪酬及福利也不錯，若辭職會很可惜。」幸好，她的丈夫Oscar卻十分支持。「他是做生意的，當年是放棄一份穩定的工作去創業。他十分贊成我跳出Comfort Zone去追求自己理想，更說創業必須要捨得，有捨才會有得！」

得到丈夫的鼓勵，她於2018年辭職並創立有機護膚品牌OSCO，主打100%天然、純素及不含有害添加劑，王牌產品包括抗污染防禦精華和抗污染排毒面膜。本着小本經營，無論製作網頁到產品設計，抑或市場推廣到親自回覆客人，甚或出貨等她都自己一手包辦。初期欠缺知名度，生意並不理想，其時她會自我安慰：「一天有兩單生意，已經相當開心！」

口碑自社交平台

幸好她早前修讀課程的機構，會為學員提供海外推廣服務，當時她手上仍有一些固定的海外客戶，直到她嘗試在Facebook及Instagram等社交平台落廣告，並同時邀請一些KOL試用產品，和參加不同類型的市集，品牌才開始為人認識。

經過宣傳和建立口碑，生意逐漸好轉。同時，品牌兩大王牌的抗污染排毒面膜，於2020年獲得國際The Beauty Shortlist Awards的「最佳排毒面膜」冠軍。翌年，品牌的抗污染防禦精華在2021年榮獲「最佳抗污染產品」冠軍，讓品牌衝出國際。

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現在OSCO的每月生意額約有5至6位數字，表現不錯。問Coyran的經營之道，她說：「做生意一定要用心去做，遇到困難都不可放棄。而且在創業路上，心態決定一切，必須要堅持才能成功。」

為兒子放慢腳步

現已創業4年，她自言現在工時也頗長，甚至要捱更抵夜，但她認為做自己喜歡的事，沒太大壓力，也因幫助客人解決問題，獲得更大的滿足感。「客群主要是25歲至35歲的女士，部分本身都有皮膚問題，而我是過來人完全明白她們處境，當用過我的產品後表示皮膚有改善，我會感到很開心。」

▲ 去年兒子Cayo出世，新手媽媽Coyran要兼顧家庭及事業。(被訪者提供)

品牌的生意不斷擴展，現在OSCO共有3至4位員工，Coyran仍落手落腳打理業務，即使去年陀BB，她仍無休繼續工作。現在兒子一歲，她仍堅持自己湊，絕不假手於外僱姐姐。

若需外出工作，便交由婆婆暫時照顧。「未生小朋友時，我每日都會返公司，但做了媽媽後，始終要以照顧家庭為先，現在每周只會返公司兩三日，其他時間留在家工作照顧兒子，希望能親眼見證他成長。」母愛，果然是偉大的！

記者：招美寶