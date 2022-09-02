【交友陷阱】31名港男遭裸聊勒索　警方連同公安拘捕12名內地男子

▲ 警方連同公安瓦解內地聊勒索犯罪集團。（陳靜儀攝）

本港裸聊勒索案有上升及年輕化趨勢，上半年708宗案件中逾6成受害者30歲以下，最年幼只有12歲。警方今年亦連同內地公安瓦解一個內地裸聊勒索犯罪集團，共12名內地男子被捕，他們會從男同志交友程式入手，結識受害者並與他們裸聊，再誘導受害者安裝惡意應用程式，盜取通訊錄等資料後要脅勒索。集團涉及本港31宗裸聊勒索案件，受害者全為男性，年齡介乎18至54歲，包括13名學生，涉款36萬，其中1名33歲男子被勒索22萬，直至向家人借款支付勒索款項方被揭發。

警方今年首7個月展開代號「狂雷」的淨網行動，打擊寄存在香港的釣魚網站和殭屍網絡指揮及控制伺服器，並首次發現有一個伺服器被不法分子利用作裸聊勒索，伺服器中有大量受害人及其手機電話的通訊錄。

警方指，調查後發現此裸聊勒索犯罪集團活躍於內地江西，他們會從男同志交友程式中入手認識受害者，並與受害者在一般通訊軟件中裸聊，其後誘使受害者安裝惡意流動應用程式，以盜取其手提電話的通訊錄和聊天紀錄等，再要脅會將受害人的裸聊影片及相片傳送予受害者家人或朋友，要求受害人以禮品卡支付勒索款項。

警方指出，集團至少涉及本港31宗在去年8月至今年4月發生的勒索裸聊案，受害者全為男性，年齡介乎18至54歲，30歲以下者佔逾6成，其中亦有13名學生，包括3名中學生；所有案件涉款36.6萬，其中有1名33歲男子被勒索22萬元，男子由於擔心裸聊內容會被曝光便聽從騙徒指示以點數卡繳付款項，惟犯罪集團仍持續要脅勒索，男子最終花光積蓄需向家人價錢繳款，事件才被揭發。

警方並與江西公安交流情報，公安在4月至今拘捕12名年齡介乎18至30歲的內地男子，分別為集團主腦、協助營運及負責與受害人聊天的集團成員。

警方稱，本港整體裸聊勒索案件今年有上升級年輕化趨勢，今年上半年有708宗裸聊勒索案舉報，較去年同期上升43.6%，當中逾6成受害者為30歲以下年輕人，亦有2成半學生，最年幼為兩名12歲學生，兩人均在社交平台認識騙徒並與對方裸聊等，遭錄片後被威脅勒索，分別損失800元及5000玩。警方提醒，切勿在網上裸露身體，以免被有心人偷錄，同時不應點擊來歷不明的連結或安裝非官方渠道下載的軟件，防止被盜竊資料。

警方「守網者」網站也將在今年第四季推出「快速自我檢測」服務，市民點選相關服務後便可以從全球知名網絡安全公司的威脅情報平台數據庫作對比，檢查電腦及手機等上網裝置有否被惡意程式利用，網站也會提供電腦或手機掃描及清洗工具，讓網民掃描及清洗病毒。

被問到私隱問題，警方強調市民可自行選擇是否使用服務，且完成對比後相關資料亦不會被儲存，又指坊間亦有不少類似的免費平台，市民亦可選擇。警方提醒，市民也可多留意上網設備有否異常情況，例如操作會否較以前慢、鍵盤及滑鼠操作會否失常以及會否突然有更多運算等，做好防毒工作，包括更新防火牆和防毒軟件。

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記者：黃小冰