【校長專訪】獲小學老師提拔改變一生承傳精神　炮循校長助SEN學生融入社會展潛能

▲ 炮台山循道衛理中學的沈立平校長（左三），最感恩見證學生在學習過程中找到自己的價值、興趣及才能。（受訪者提供）

常言道男孩子較女孩子更為活潑好動，在三兄弟的家庭中成長的炮台山循道衛理中學沈立平校長，就是最好例子。童年時父母忙於工作，排行中間的他和哥哥、弟弟三人互相照顧，也一起耍樂。「小時候因為家庭環境欠佳，故唯一的娛樂就是運動。在學校時也積極參與各樣校隊訓練，從此與運動結下不解之緣。」

熱愛運動的小伙子，從小學開始就參加各種不同的活動，舉凡各種球類、田徑運動也參與。沈校長笑言：「我一直最喜歡體育科，每星期也期待上體育課的日子。而且因為真的很好動，只要能讓我郁動，我甚麼都去參加，小學時一口氣參加了五、六個校隊！」

聽起來簡直就是位體育資優生，校長卻謙虛強調：「小學時未有講求很高的技巧，基本上只要你有興趣、肯參與，都有機會。加上當時是半日制，的確有更多時間和空間去訓練。」

各種訓練之中，籃球則是最讓他難忘的一項，因為遇過挑戰，最後成功克服。「記得小五時自己個子仍然很小，身高大概只有145厘米，卻竟被老師選了入籃球校隊。起初也有遭師兄取笑，後來自己每天加操，最終表現獲得隊友認同。」校長後來更追問老師為何選自己入校隊，原來正是因為其意志。「他說看見我有鬥心，知道我不是輕易放棄的人，所以適合。」

▲ 自小學開始與籃球結下不解緣的沈校長，現在亦不時落場和師生較量。（受訪者提供）

自此籃球便成為他其中最愛，且由中學起，即以業餘身份參與本港甲一組籃球聯賽達10年，到身為人父後才退役。「那位小學老師的提攜，令我改變一生，這亦令我知道一位好老師對學生的影響有多深遠。所以，當我成為老師以至校長，也希望能盡力協助學生發掘自己的潛能。」

體藝中學畢業生

近來香港運動員表現優秀，在國際賽上屢獲得獎項，尤其於去年的東京奧運上締造出歷史性佳績，出身於體藝中學的沈校長自然與有榮焉。回望當年的選擇，卻是無比單純。「那年是體藝第二屆招生，因為是新校，大家都不清楚詳情。而當老師知道我想考體藝時，雖然理解但亦驚訝，因為我住西環，小學在中西區，附近不少名校，以我當時的成績也足夠考入，他們自然會覺得可惜。但我自從在電視上看到體藝中學的招生廣告後，對於他們的辦學理念、設施等，都充滿期待，從心底認定『這就是我心儀的學校』，所以目標很堅定！」

成績優秀的沈校長，在報考大學時面臨人生最大交叉點。「當時在體育系和工商管理系之間猶豫，是個人興趣和現實生活兩者的掙扎。」最後他選擇了後者，可以想像，中學生涯對比大學日子，於他而言可說是天堂與地獄的差別。「讀得辛苦，但我不願認輸，其他同學很多在中學已有讀過相關的商科，我完全未接觸過，所有概念從零開始。」運動員的堅韌和鬥志，在此時發揮作用，支持着他努力完成學業。「課餘就參加各種運動，是減壓，也是自己堅持下去的助力。」

▲ 沈校長與「炮循」老師合作無間，為學生努力爭取更多機會。圖為校長與老師參加馬拉松時合影。（受訪者提供）

為殘障學生爭取機會

畢業後隨即進入商界工作，但在短短3個月的時間，他已認定自己不適合那種工作及交際模式。思前想後，加上遇到機會，沈校長重新進入校園，當上中學老師。

「起初也打算給自己兩年時間，看看自己是否真的適合當老師，很快就發現自己非常享受老師的工作，每天也是帶着笑容回校，因為自己真的很喜歡對人、幫人的工作。」沈校長5年前離開服務了17年的學校，轉職到炮台山循道衛理中學擔任校長，入職前已知這將會是一個充滿挑戰的轉變。

「因為『炮循』每一位學生都有不同的特殊學習需要（SEN）。」來到這裏後，最讓他難忘是一位身體有殘障的女學生。「雖然面對肢體上的缺陷，但她積極參與不同類型的課外活動。有一次，體育老師向我推薦這位女生參與長跑校隊訓練，起初我也有猶豫，因為擔心她會受傷，影響日常活動。」

後來，校長發現這位女生十分投入，縱然跑速不快，但每次的訓練都能完成，令教練和老師也感到鼓舞。「後來我們推薦這位女生參加校外的訓練營，卻在面試後遭大會因身體健康為由婉拒了她的申請。」經過沈校長和老師多輪的爭取，終讓大會接受了她的申請。「這位學生後來在訓練營以傑出表現獲教練們一致評選為最佳表現學員，很為她驕傲！」

為不同需要學生撑起未來

有特殊學習需要的學生由於普遍未能在公開試取得合格成績報讀大專課程，故升學的途徑主要是非學位的職業訓練課程。家長亦期望子女在完成課程後，能找到一份穩定的工作，自力更生。

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沈校長直言：「但我們追蹤了幾屆畢業生後發現，不少人即使完成課程，就業情況亦未如預期。畢竟他們不善辭令，加上社交及應變能力的限制，面試時難免令僱主卻步。即使入職後，也易因同事的不理解而出現情緒問題，更會因而離職。在經歷職場的失敗後，容易令這班青年人失去再就職的方向與動力，白費了過往的努力。」

校長坦言這些現象不僅是「炮循」面對的挑戰，也是社會需要處理的深層次問題。「如何幫助SEN學生融入社會並發揮所長，是我們其中一個重要的課題，所以我和同事們嘗試為畢業生度身訂造一個畢業前的試工計劃-『職場新力軍』。

這計劃的合作單位包括私人企業、大專院校、社企和非牟利組織等，所有的合作機構均由我們親自拜訪，傾談合作細節。希望透過僱主教育，讓僱主及前綫員工了解SEN學生的能力及限制，同時也希望物色一些他們真正能發揮而非投閒置散的工作崗位，讓學生透過一個半月的工作實習，了解不同職場的運作及技能要求。」在校長和老師們的共同努力下，學校已成功建立一個關愛僱主網絡，為畢業生提供數十個實習職位，成效相當不錯。

「實習期間我和同事們會到每一個職場進行探訪，希望了解學生的工作情況，支援他們的情緒需要，同時與僱主及前綫同事保持溝通，並將他們的意見帶回學校，以改善課程，讓課程內容更緊貼市場。」校長語重心長道：

共融不是口號，而是透過有心的僱主與社會大眾成為SEN學生的同行者，他們或許不是社會上頂尖的人才，但是每人都有自己的價值，「炮循」會繼續協助學生發掘自己，在不同崗位上回饋社會。

記者：王嵐