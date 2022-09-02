【養生之道】每日一蔬菜湯效果佳　日本名醫：飲用後連續27年未感冒

▲ 日本名醫指飲用蔬菜湯後連續27年未曾感冒。

蔬菜對健康有益是人所共知。日本有知名醫生亦提倡一日喝一次蔬菜湯，更將有關心得著作成書；又以自己為成效例證，指因長期飲用多款增強免疫力的蔬菜湯，已經連續27年未曾感冒。

最新影片:

日本知名的免疫權威醫生藤田紘一郎，自從踏入5字頭的年紀，便十分注重養生之道，亦因此積極鑽研各種健康飲食法。他指比較之下，蔬菜湯是最容易執行，而自開始飲用蔬菜湯後，身體便已經連續27年未曾試過感冒。他的著作《免疫専門医が毎日飲んでいる長寿スープ》中亦透露，肥胖和糖尿病等疾病許多時是由長期不節制飲食而導致；但坊間的健康飲食法如太複雜便很難令人有意慾執行，因此便提倡出一日喝一次蔬菜湯的方法。

他指腸道中有高達7成的免疫細胞，因此相信只要在蔬菜湯中放入有益健康的食材，自然就不容易生病。下文將介紹3款抗病蔬菜湯食譜：

1. 小魚乾西芹咖哩湯

材料：西芹100克、西芹葉少許、小魚乾15克、咖哩粉1/2小匙、沙拉油1/2大匙、熱水1杯半、甘麴及鹽少許

步驟：西芹切片，西芹葉切碎。將沙拉油和小魚乾炒至焦香，加入咖哩粉拌炒，再放入西芹炒軟。再倒入熱水煮滾，然後轉中火煮4至5分鐘，最後放入西芹葉及加入少許甘麴和鹽調味即可。

2. 韓式泡菜豬肉湯

材料：泡菜80克、金菇50克、豬肉片100克、白菜80克、鹽少許

步驟：水煮滾後放入豬肉，再煮滾後加入白菜及金菇。再度煮滾後加入泡菜及少許鹽調味即可。

3.香甜蘋果湯

材料：蘋果150g、水1又1/2杯、甘麴3大匙、肉桂棒1/2根、醋2大匙、鹽、辣椒粉各少許

步驟：將帶皮蘋果切片、再將水同蘋果放入鍋中，蓋上鍋蓋煮沸，轉小火煮20~30分鐘；以醋及鹽調味，盛入碗裡，撒上辣椒粉。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣