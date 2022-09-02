【美食速報】中環餐廳推全新三道菜早午餐　享受招牌「慢煮」之作兼嘆海景

▲ SEVVA呈獻全新三道菜早午餐。（圖片由品牌提供）

想一邊欣賞美景，一邊嘆早午餐？今個夏天，深受城中名人及食客熱捧的酒吧及餐廳SEVVA，呈獻全新的三道菜早午餐 ，中西交融的理念製作出美食，新菜單更注入了多元化的菜式，包括亞洲美食、印度菜及歐陸美食。

菜單中有SEVVA的招牌「慢煮」之作：魚糜粥，棕斑石斑魚、海鮮豆腐脆餅配米粉，及印度捲餅等。頭盤、主菜及甜品方面都有多款選擇，頭盤方面包括雞肉法式清湯配蔬菜、大麥和蒔蘿、招牌三重湯：番茄湯、南瓜湯、青湯、蟹肉奄列、和牛他他、印度捲餅 （自選味道）等。

主菜方面包括鹹雞皮蛋粥或魚糜粥、香脆檸檬雞排或招牌炸大蝦配法式火腿、蘋果和芹菜土豆沙拉、棕斑石斑魚、海鮮豆腐脆餅配米粉、香辣免治雞肉羅勒飯、黑毛豬豬扒飯等。甜品方面則包括招牌檸檬酥皮、全麥華夫餅配漿果奶油、布朗尼、黑朱古力雪糕配果仁鳥結糖、黃油香蕉乳酪熱蛋糕等等。

供應時間：逢星期六中午12時至下午3時

售價：每位港幣$680 元（另加 10% 服務費），客人可額外以港幣$580享用香檳、紅白葡萄酒及果汁無限暢飲。

SEVVA

地址 ： 中環遮打道 10 號太子大廈 25 樓

電話 ： +852 2537 1388

網頁 ： https://www.sevva.hk/

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責任編緝：蕭雅文