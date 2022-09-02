【STEM教育】聖若瑟書院聯校科學展奪冠　吸收紫外光發明冀保護文物

▲ 聖若瑟書院於「第55屆聯校科學展覽」奪得總冠軍。（大會提供相片）

位於中西區的男校聖若瑟書院於學界賽事屢獲殊榮，近日就在「第55屆聯校科學展覽」，憑著吸收紫外光發明從21支決賽隊伍中脫穎而出，奪得總冠軍。

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第55屆聯校科學展覽（Joint School Science Exhibition，簡稱J.S.S.E.）8月25日於香港中央圖書館舉行閉幕禮。展覽由8月19日至8月25日一連七日免費開放予公眾參觀及投票，期間由一眾大專院校教授到場評審，並於閉幕禮上正式頒發冠、亞及季軍，以及由公眾投選出的「最受歡迎攤位」和「最佳解說員」獎項。

冠軍來自聖若瑟書院的學生團隊發明的「NAntiVio」；亞軍來自聖公會莫壽增會督中學的學生團隊發明的「純•淨•循環」；季軍來自中華基督教基元中學的學生團隊發明的「推動生活」，而「最受歡迎攤位」和「最佳解說員」獎項就分別為慈幼英文學校，及慈幼英文學校學生羅嘉賢所獲得。

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以文物保護為目標

為了配合今年主題「活力」，聖若瑟書院的參賽隊伍透過一種由金屬氧化物納米顆粒做成的紫外線阻滯，主要有氧化鋅和二氧化矽兩種，保留了其高效的紫外光吸收能力，而且能吸收和散射可見光 ，使它們在文物和藝術品的表面及牆壁上顯得透明，展示良好的耐熱性能。

除了能吸收紫外線以外， NAntiVio還具有防水和防菌作用，讓塗漆對外界的有害物質有更好的抗性，以紓緩文明破壞的程度，從而達成文物保護的目標。

殘奧會運動員何宛淇女士在致辭時恭賀所有得獎學生，並且鼓勵他們繼續發揮創意，以科技為社會帶來持續進步，改善人們生活。她以自身經驗作分享，指出科技如何改變自己的生活，帶來便利，勉勵學生繼續創造未來，為社會作出貢獻。

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責任編輯︰駱秀玲