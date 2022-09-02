【小一入學】聖保羅男女附小下周一起接受入學申請　首輪面試10月初實體進行

▲ 聖保羅男女中學附屬小學今舉行小一入學申請簡介會。（直播截圖）

直資傳統名校聖保羅男女中學附屬小學今（2日）於網上舉行小一入學申請簡介會。校方公布2023/24學年小一學額跟本學年相同，維持150個，下周一起（5日）接受網上報名。首輪面試維持實體形式，所有報名學生均會獲安排面試。

今年簡介會不設提問環節，最高峰期有逾2,200人參與。該校只接受網上報名，校方詳述網上申請流程，申請日期由本月5日上午9時起至9月9日下午4時。家長須提交其子女最近期的成績表副本等等資料（詳見下表）。

校方亦提醒家長報名前，應預先準備信用卡作網上繳交50元行政費、確定電郵信箱及手提電話能正常運作，並預留約半小時填寫網上表格。

該校設兩輪面試，所有申請學生均可獲安排首輪面試，校長張慧純說，第一輪面試將於10月初面見學生，以小組形式進行；約300人會進入次輪面試，校方安排於11月至12月期間進行，家長要一同到校會見校長及副校長。

張慧純指，甄選準則包括考慮學生的溝通能力、專注能力、待人接物的態度等，強調重視學生「具好奇心、愛思考、主動學習；能童真、樂於聆聽、善於表達」，校方亦會了解家長培育子女的理念、家校如何合作培育學生。

她稱，兩輪面試分數獨立計算，首輪佔30分，次輪60分，取錄與否主要取決於次輪面試表現。而面試安排會因應疫情變化，有需要會於校網發放資訊並以電郵通知家長。

面試將以廣東話進行，學生亦可以母語表達，而學生入學時，必須懂得閱讀中文及講廣東話。申請結果暫定於明年1月中旬以電郵公布。

聖保羅男女中學附屬小學2023/24學年小一報名詳情

申請日期：9月5日上午9時至9月9日下午4時

申請形式：網上

所需文件：申請人最近期之成績表副本；附有學生照片之幼稚園在學證明副本，例如學生手冊附照片之資料頁或附照片之學生證；如父 / 母為畢業生，要提交畢業證書副本；非必要文件：若家長欲提供其他參考資料，如課外活動成績、生活照片，不能超過兩頁A4紙

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記者：黃悅晴