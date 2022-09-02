【為商戶打氣】楊詩敏關注女性私密護理　曾被醫生問是否到更年期

▲ 蝦頭出席活動時四圍參觀各式各類的攤位。

「香港品牌展覽會」是一個為中小企商戶打氣的活動，剛完成舞台劇《妓寨英雄宴》的蝦頭（楊詩敏）特意到銅鑼灣現場為商戶打氣，她並跟私密護理的商戶交流，分享女性應關注私密處的衛生護理。

蝦頭出席活動時四圍參觀各式各類的攤位，她表示最鐘意一些健康食品、自家製的醬料、手工飾品及衛生用品和空氣淨化機等。

活動期間，蝦頭參觀一個女性私密護理的攤檔，店主Nick即埸為她推介有止痕作用的噴霧，她聞言笑説：「咁想試吓喎！講到咁神奇！」

她自言年紀大更懂得健康之重要，有次因月事不準去看醫生，醫生問她是否更年期？她笑說：「你睇我年輕貌美，但其實有啲事係要面對，不過我未到更年期，因為壓力亦會令身體及精神上有影響！我每次月事前都會情緒低落，而且會狂食嘢，相信是壓力所致！」

在近兩年的疫症期間，蝦頭覺得疫症令很多人受影響，她在工作也上損失不少。

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12月她會再重做舞台劇《短暫的婚姻》，蝦頭表示，這個舞台劇已經延期了兩年，希望今年能順利演出，因為今次會加入一位令她心心眼的型男演出，不過面對疫情還是有些擔心。

早前，她有份演出的舞台劇《妓寨英雄宴》，剛剛完成13場演出，她覺得好幸運順利完成，她又笑說，現在甚麽工作也做，稍後她會拍劇、拍電影及主持工作！