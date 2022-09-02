【院舍探訪】下周一起訪客須持核酸陰性證明　3個月內曾確診不獲豁免　

▲ 下周一起訪客須持48小時內核酸陰性證明，3個月內曾確診不獲豁免

持續有院舍呈報陽性個案，社署今（2日）宣布收緊探訪安排，下周一起所有訪客，包括在3個月內曾確診的康復者，除要符合「疫苗通行證」要求外，亦須持有48小時內核酸檢測陰性證明才可探訪。

社署表示，鑑於院舍持續個案，為保障院舍內體弱長者及殘疾人士的健康，會更新訪客探訪院舍前的檢測要求。由9月5日起，所有訪客，除公務探訪者，除要符合「疫苗通行證」要求外，均須於探訪前48小時內進行核酸檢測，取得陰性結果證明，方可到院舍探訪。



訪客可向社區檢測中心或流動採樣站工作人員說明檢測是為符合院舍探訪的要求，以獲得免費檢測；亦可自費自行安排到由衞生署認可並可就檢測結果發出電話短訊通知的私營化驗所進行檢測。

署方強調，考慮到疫情發展及院舍住客為重點保護對象，在3個月內曾確診的康復者，亦須進行有關核酸檢測。



政府指理解有關安排或會為院友及其家屬帶來不便，但在保障院友健康的大前提下，促請各界攜手合作，保護院友。

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記者：鄧凱文