【小一派位】小一自行分配學額平均2.4人爭1位　東區推小班教學料可紓收生壓力【附名校學額】

▲ 小一「自行分配學位」於本月26日至30日接受申請。（黃建輝攝）

2023年9月入學的小一「自行分配學位」於本月26日至30日接受申請，教育局預計，明年適齡升小人口為57,300人，較本學年減1,200人，按年跌2.05%。在移民潮下學生持續流失的情況下，本報統計發現，全港官、津小學明年提供逾2.4萬個自行分配學位學額，仍與去年相若，即平均2.4人爭1個小一學位，多間熱門名校學額不變。不過，今年小一減班「重災區」之一的東區將於明年全區推小班教學，令該區自行分配學額大減108個，屯門及沙田區亦有個別校網將全推小班。

2023年度「小一入學申請表」及《小學概覽2022》今日（2日）起派發，在小一自行分配學位階段，適齡升小學童家長可以不受學校網限制，於9月26至30日向任何1間官立或資助小學遞交申請表。

教育局回覆表示，預計升小適齡人口為57,300人，較本學年減約1,200人。本報按教育局《自行分配學位階段各小一學校網小學名冊》統計，全港提供約24,112個自行分配學額，推算連同統一派位，明年官津小學共提供48,224個小一學額，與本學年48,214個學額相若，僅微升10個，升幅少過1%；當中未計及直資、私立及國際學校學額。

全港有4區小一自行分配學額計將按年減少，包括東區、油尖旺、黃大仙及觀塘，其中東區14及16校網合共大跌108個學額，跌幅為7.51%。資料亦顯示，東區將於明年全區推小班教學，屯門區71校網，以及沙田區88、89校網亦會推小班教學，但未做到全區推行。

至於九龍城名校網學額不變，喇沙小學維持提供90個自行分配學額，明年料繼續開辦6班小一；瑪利諾修院學校（小學部）提供75個自行分配學額，開辦5班小一；拔萃小學則提供30個學額，料開辦2班小一。至於地區名校如油尖旺31校網的油蔴地天主教小學及海泓道油天，均會提供75個自行分配學額，分別開5班小一。

津貼小學議會主席胡艷芬說，教育局按區內適齡學童人口計算是否行小班，形容現時教育局推小班速度都「著緊咗」，相信有助紓援收生壓力，因每班只收25人，比「大班」收少5人，「開4班就收少20個，相信有助紓緩學校收生壓力。」現時部分直私、國際學校加開小一「搶人」，她不建議家長「大包圍式」選校，強調「好嘅學校一間就夠」，建議按就近入學原則選校。

最新熱門影片：【TOPick診症室】椎間盤問題或影響日常細微動作 骨科醫生拆解不同徵狀成因

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅