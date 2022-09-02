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【海濱好去處】活力避風塘主題區下周五開放　搭嘩啦嘩啦船參觀水上市集

社會 21:55 2022/09/02

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「活力避風塘主題區」今日（2日）舉行揭幕儀式。（曾耀輝攝）

銅鑼灣避風塘海濱活化工程竣工，「活力避風塘主題區」將於下周五（9日）正式開放，屆時除有無欄杆的90米長「海岸堤階」，更會重現三艘昔日的經典船「嘩啦嘩啦」，讓市民穿梭避風塘。

主題區面積約1.09萬平方米、長約715米，毗鄰銅鑼灣避風塘。繼灣仔「水上運動及康樂主題區（第二期）」後，「活力避風塘主題區」亦採用無欄杆的梯級式沿岸設計，提供一條長約90米的「海岸堤階」，讓遊人可無阻隔欣賞避風塘及維港日落景致。

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主題區將提供更多綠化、戶外桌椅和遮陽設施。主題區內的大榕樹附近，將設有特色小食亭及攤位，售賣各種香港懷舊小食。全日開放的主題區屬寵物友善場地，歡迎市民帶同繫上牽繩的寵物到訪。

主題區將重現三艘昔日的經典船「嘩啦嘩啦」，讓市民穿梭避風塘。主題區亦將設導賞團，讓市民深入了解避風塘的背景和歷史。

香港人一向稱用摩打發動的小船為電船仔，由於其機器聲嘈吵，外國人喜稱之為「嘩啦嘩啦」(walla-walla)。

市民可透過導賞團，到佇立水上近70載的三角天后平安堂參觀，亦可參觀水上市集，與住家艇的水上人交流，並可在特定的避風塘範圍投放祈願水燈。發展局指，上述活動的詳請將稍後公布。

發展局局長甯漢豪今日出席主題區開幕典禮時指，政府一直與海濱事務委員會合作，改善海濱環境。隨著主題區及其他項目陸續開放，海濱總長度今年底將延伸至約26公里。

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責任編輯：陳梓蔚

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