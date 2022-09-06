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【新冠疫情】夏寶龍昨現身珠海　大讚賀一誠迎難而上、澳門居民配合

政治 15:32 2022/09/06

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港澳辦主任夏寶龍。（資料圖片）

全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍昨日現身珠海，並會見澳門特首賀一誠，聽取澳門當前形勢和特區政府有關工作情況的匯報。他特別讚揚賀一誠工作，又大讚澳門市民配合政府防疫措施。

夏寶龍指出，賀一誠帶領特區政府，團結社會各界，凝心聚力，迎難而上，扎實工作，澳門總體局勢保持穩定。

特別是打贏打好「6·18」疫情防控戰，及時推出保就業、穩疫情、顧民生一系列措施，持續有效紓解民困；主動對接國家發展戰略......不斷完善維護國家安全的法律制度和執行機制，確保澳門的政治安全和社會穩定。

夏寶龍又讚澳門市民配合政府防疫措施，他說：

在疫情防控過程中，廣大澳門居民積極支持、配合特區政府嚴格落實防疫措施，為澳門在較短時間內控制住疫情作出了重要貢獻，廣大澳門居民都是好樣的！

夏寶龍強調，行政長官和特區政府，特別是特區的「當家人」，要履行好第一責任人的責任，繼續統籌抓好疫情防控和經濟社會發展，全力以赴確保社會大局穩定。

據悉，港澳辦有關領導同時到珠海調研，與澳門相關人士深入交流，了解澳門經濟社會發展有關情況。

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責任編輯：林曉君

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