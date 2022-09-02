【日本通關】日本觀光廳更新指引　入境旅客須經旅行社代訂機票酒店

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日本下周三起容許沒有導遊的旅行團入境，日本觀光廳今（2日）對旅行社發指引，指遊日旅客需經旅行社代訂機票及酒店，行程也要先經旅行社提交日本政府，而旅行社亦要取得旅客的聯絡方法，確保可隨時與旅客聯絡。

根據最新指引，日本的旅行社需取得旅客的聯絡方法，確保可以隨時與旅客聯絡，並要在旅客入境後告知有關日本境內的防疫措施並要求他們遵守，例如戴口罩等。若旅客檢測陽性或有身體不適，旅行社也要採取行動。指引也要求旅行社向旅客推銷服務時，須詳細解釋有關細節，並先取得他們的同意。

另外，指引也表示，旅客仍須透過旅行社代訂機票及酒店，並在預定的日子回程，同時旅客的行程也需先經旅行社提交日本政府。

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責任編輯：黃小冰