【強制檢測】60幢住宅納強檢　日出康城緻藍天翠堤、將軍澳蔚藍灣畔上榜

▲ 60幢住宅納強檢 日出康城緻藍天翠堤、將軍澳蔚藍灣畔上榜

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月27日至9月2日期間，曾身處60個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月3日前進行檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有58幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有2幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

沙田駿洋邨駿湖樓

油塘油美苑淑美閣

秀茂坪寶達邨達康樓

天水圍天晴邨晴碧樓

秀茂坪秀茂坪邨秀和樓

慈雲山慈樂邨樂祥樓

鴨脷洲利東邨東逸樓

東涌滿東邨滿康樓

葵涌葵盛圍 188 號高盛臺2 座

將軍澳怡心園 5 座

大埔運頭塘邨運來樓

沙田顯耀邨顯耀樓

黃大仙黃大仙下二邨龍光樓

葵涌葵涌邨春葵樓

粉嶺嘉福邨福泰樓

沙田廣源邨廣榕樓

粉嶺皇后山邨皇順樓

屯門景峰花園 1 座

香港仔田灣邨田健樓

將軍澳彩明苑彩楊閣

青衣綠悠雅苑 2 座

牛頭角樂華北邨普華樓

將軍澳厚德邨德志樓

何文田何文田邨逸文樓

藍田滙景花園 11 座

馬鞍山恆安邨恆月樓

大埔廣福邨廣智樓

牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍 2 座

大埔富亨邨亨翠樓

慈雲山慈愛苑愛勤閣

將軍澳富康花園 8 座

大圍隆亨邨慧心樓

大圍美田邨美全樓

天水圍天頌苑頌月閣

葵涌雍雅軒 2 座

粉嶺綠悠軒 4 座

將軍澳寶林邨寶泰樓

黃大仙黃大仙下邨(一區)龍裕樓

將軍澳日出康城緻藍天翠堤(左翼及右翼)

藍田平田邨平誠樓

牛頭角彩福邨彩善樓

觀塘翠屏(北)邨翠榕樓

長沙灣昇悅居 5 座

大角咀浪澄灣 5 座

藍田德田邨德瑞樓

元朗溱柏 7 座

大埔頌雅苑頌善閣

天水圍天慈邨慈恩樓

何文田愛民邨德民樓

將軍澳蔚藍灣畔 7 座

沙田水泉澳邨嶺泉樓

沙田廣林苑興林閣

油塘高翔苑高飛閣

長沙灣元州邨元泰樓

馬鞍山錦泰苑錦富閣

將軍澳富寧花園 2 座

深水埗海達邨海昌樓

屯門兆康苑兆豪閣

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記者：鄧凱文