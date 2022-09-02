【強制檢測】60幢住宅納強檢 日出康城緻藍天翠堤、將軍澳蔚藍灣畔上榜
社會 22:26 2022/09/02
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月27日至9月2日期間，曾身處60個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月3日前進行檢測。
因應多宗陽性檢測個案，有58幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有2幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 沙田駿洋邨駿湖樓
- 油塘油美苑淑美閣
- 秀茂坪寶達邨達康樓
- 天水圍天晴邨晴碧樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀和樓
- 慈雲山慈樂邨樂祥樓
- 鴨脷洲利東邨東逸樓
- 東涌滿東邨滿康樓
- 葵涌葵盛圍 188 號高盛臺2 座
- 將軍澳怡心園 5 座
- 大埔運頭塘邨運來樓
- 沙田顯耀邨顯耀樓
- 黃大仙黃大仙下二邨龍光樓
- 葵涌葵涌邨春葵樓
- 粉嶺嘉福邨福泰樓
- 沙田廣源邨廣榕樓
- 粉嶺皇后山邨皇順樓
- 屯門景峰花園 1 座
- 香港仔田灣邨田健樓
- 將軍澳彩明苑彩楊閣
- 青衣綠悠雅苑 2 座
- 牛頭角樂華北邨普華樓
- 將軍澳厚德邨德志樓
- 何文田何文田邨逸文樓
- 藍田滙景花園 11 座
- 馬鞍山恆安邨恆月樓
- 大埔廣福邨廣智樓
- 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍 2 座
- 大埔富亨邨亨翠樓
- 慈雲山慈愛苑愛勤閣
- 將軍澳富康花園 8 座
- 大圍隆亨邨慧心樓
- 大圍美田邨美全樓
- 天水圍天頌苑頌月閣
- 葵涌雍雅軒 2 座
- 粉嶺綠悠軒 4 座
- 將軍澳寶林邨寶泰樓
- 黃大仙黃大仙下邨(一區)龍裕樓
- 將軍澳日出康城緻藍天翠堤(左翼及右翼)
- 藍田平田邨平誠樓
- 牛頭角彩福邨彩善樓
- 觀塘翠屏(北)邨翠榕樓
- 長沙灣昇悅居 5 座
- 大角咀浪澄灣 5 座
- 藍田德田邨德瑞樓
- 元朗溱柏 7 座
- 大埔頌雅苑頌善閣
- 天水圍天慈邨慈恩樓
- 何文田愛民邨德民樓
- 將軍澳蔚藍灣畔 7 座
- 沙田水泉澳邨嶺泉樓
- 沙田廣林苑興林閣
- 油塘高翔苑高飛閣
- 長沙灣元州邨元泰樓
- 馬鞍山錦泰苑錦富閣
- 將軍澳富寧花園 2 座
- 深水埗海達邨海昌樓
- 屯門兆康苑兆豪閣
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記者：鄧凱文