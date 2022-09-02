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【強制檢測】60幢住宅納強檢　日出康城緻藍天翠堤、將軍澳蔚藍灣畔上榜

社會 22:26 2022/09/02

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60幢住宅納強檢　日出康城緻藍天翠堤、將軍澳蔚藍灣畔上榜

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月27日至9月2日期間，曾身處60個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月3日前進行檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有58幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有2幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

  • 沙田駿洋邨駿湖樓
  • 油塘油美苑淑美閣
  • 秀茂坪寶達邨達康樓
  • 天水圍天晴邨晴碧樓
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀和樓
  • 慈雲山慈樂邨樂祥樓
  • 鴨脷洲利東邨東逸樓
  • 東涌滿東邨滿康樓
  • 葵涌葵盛圍 188 號高盛臺2 座
  • 將軍澳怡心園 5 座
  • 大埔運頭塘邨運來樓
  • 沙田顯耀邨顯耀樓
  • 黃大仙黃大仙下二邨龍光樓
  • 葵涌葵涌邨春葵樓
  • 粉嶺嘉福邨福泰樓
  • 沙田廣源邨廣榕樓
  • 粉嶺皇后山邨皇順樓
  • 屯門景峰花園 1 座
  • 香港仔田灣邨田健樓
  • 將軍澳彩明苑彩楊閣
  • 青衣綠悠雅苑 2 座
  • 牛頭角樂華北邨普華樓
  • 將軍澳厚德邨德志樓
  • 何文田何文田邨逸文樓
  • 藍田滙景花園 11 座
  • 馬鞍山恆安邨恆月樓
  • 大埔廣福邨廣智樓
  • 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍 2 座
  • 大埔富亨邨亨翠樓
  • 慈雲山慈愛苑愛勤閣
  • 將軍澳富康花園 8 座
  • 大圍隆亨邨慧心樓
  • 大圍美田邨美全樓
  • 天水圍天頌苑頌月閣
  • 葵涌雍雅軒 2 座
  • 粉嶺綠悠軒 4 座
  • 將軍澳寶林邨寶泰樓
  • 黃大仙黃大仙下邨(一區)龍裕樓
  • 將軍澳日出康城緻藍天翠堤(左翼及右翼)
  • 藍田平田邨平誠樓
  • 牛頭角彩福邨彩善樓
  • 觀塘翠屏(北)邨翠榕樓
  • 長沙灣昇悅居 5 座
  • 大角咀浪澄灣 5 座
  • 藍田德田邨德瑞樓
  • 元朗溱柏 7 座
  • 大埔頌雅苑頌善閣
  • 天水圍天慈邨慈恩樓
  • 何文田愛民邨德民樓
  • 將軍澳蔚藍灣畔 7 座
  • 沙田水泉澳邨嶺泉樓
  • 沙田廣林苑興林閣
  • 油塘高翔苑高飛閣
  • 長沙灣元州邨元泰樓
  • 馬鞍山錦泰苑錦富閣
  • 將軍澳富寧花園 2 座
  • 深水埗海達邨海昌樓
  • 屯門兆康苑兆豪閣

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記者：鄧凱文

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