【社區傳播】4名確診患者持「紅碼」周街走　涉違隔離令遭警押入竹篙灣

▲ （警方圖片）

警方今日在Facebook發文，指有4名「紅碼」人士擅離隔離地點，進入指定處所。警方重申，確診人士在隔離期間離開指定隔離地點，一經定罪，可被罰款1萬元及判處監禁6個月。

警方與衞生部門近日發現有確診人士違反《預防及控制疾病規例》的相關規定，在確診期間及在疫苗通行證仍然呈現「紅碼」的情況下，離開指定隔離地點並進入受指定處所。

警方經與衞生部門協調後，將4名確診人士押送到「竹篙灣社區隔離設施」。

警方再次重申，確診人士在隔離期間離開指定隔離地點，一經定罪，可被罰款1萬元及判處監禁6個月。另外， 衞生主任及獲授權人員，包括警務人員，有權把確診人士帶到社區隔離設施，如相關人士拒絕配合，即屬犯罪，可被罰款1萬元及判處監禁6個月。

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責任編輯：陳梓蔚