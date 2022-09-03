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【兒童猝死】深水埗5歲男童身有傷痕昏迷猝死　警方改列謀殺案

社會 09:57 2022/09/03

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(資料圖片)

今日（3日）凌晨零時許，警方接報一名5歲男童在報石硤尾街2號M一劏房單位内昏迷，送廣華醫院搶救後不治，惟警方及消防到場後男童母親情緒激動企圖跳樓，一度半身出窗近分鐘，幸被警員及消防及時拉住，送往明愛醫院治理後再轉送瑪嘉烈醫院。據了解，男童身形瘦削，身上有傷痕，警方今早約10時將案件改列謀殺案跟進。

現場消息指，女事主與前夫育有一名9歲女童，并與現任丈夫育有一對5歲男童及2歲男童，與丈夫一家五口約5年前租住上址一劏房單位，惟丈夫最近「走佬」，女事主沒有領取綜援，靠打散工應付開支，近月也出現欠租情況。

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記者：黃小冰

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