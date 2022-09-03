【新冠疫情】許樹昌料疫情有機會在本月見頂　可視乎疫情發展11月取消酒店檢疫

▲ 許樹昌。（資料圖片）

政府專家顧問中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今(3日)出席電台節目時表示，疫情現時仍處高水平，但有機會在本月見頂，呼籲市民中秋節避免參與大型活動或跨家庭聚會。他又認爲，若疫情回落、維持少重症和死亡個案，且醫療系統能負擔，希望可在11月取消酒店檢疫。

許樹昌表示，現時本港病毒即時有效繁殖率超過1.3，確診數字仍有機會上升，但相信今個月也有機會見頂，呼籲市民中秋節應避免聚會。許樹昌又稱，現時輸入個案佔本地整體個案不足2%，風險較本地低，被問到是否可以取消酒店檢疫，他認爲若新一波BA.5浪潮在9月見頂，確診數字開始回落，且接種率持續提升，又維持輕症多、重症及死亡個案少，便有條件逐步開放，希望11月時可由現在「3+4」轉為「0+7」，強調仍要視乎疫情及醫療系統的承受能力。

另外，美國食品藥品監督管理局早前批准使用針對BA.4及BA.5變異病毒株的二價疫苗。許樹昌稱，香港會購買相關疫苗，但預料或要年尾或明年1月才抵港，亦料疫苗抵港後會按常規讓高風險人士先接種，並逐步開放予風險較低的人士，指最後基本上所有市民都要接種二價疫苗。

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記者：黃小冰