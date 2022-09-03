【涉謀殺兒童】深水埗5歲男童身有多處傷痕疑猝死　其母親被捕

▲ 5歲男童在報石硤尾街2號M一劏房單位内昏迷。（湯致遠攝）

今日（3日）凌晨零時許，警方接報一名5歲男童在報石硤尾街2號M一劏房單位内昏迷，送廣華醫院搶救後不治，男童母親亦一度情緒激動企圖跳樓，【詳情即看：下一頁】

消息指男童身型明顯偏瘦，營養不良，身體多處有明顯傷痕。警方一度將案件列作求警協助案，今早將案件列謀殺案跟進，由深水埗警區重案組跟進，其母已被捕。警方在下午5時交代最新案情。

警方指，現場在房內發現5歲男童屍體，身上有30多處不同的傷勢，包括瘀傷、損傷等，面部很多紫色及黑色瘀痕，相信有新舊傷勢，懷疑有人對死者長時間進行虐待，故此對拘捕報案母親。

警方指被捕母親育有8歲、5歲及3歲子女，其8歲及3歲女兒都是健康，沒有太大問題，被捕人可能因為產後出現情緒問題，5歲男童讀幼稚園低班，因為疫情原因在1月曾參加實體課，之後網課都是間中才參與，有發展遲緩的問題，經常發脾氣，「非常之難教」，相信對家人壓力非常大，管教有困難。

警方十分重視保護兒童，對於殘酷對待兒童不能容忍，會繼續調查事件，不排除有更多人被捕。

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記者：黃小冰、伍瑋瑋