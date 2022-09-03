【5歲男童死亡】警方：死者有發展遲緩、逾30處瘀及損傷　懷孕母親被捕

▲ 猝死5歲男童逾30處傷痕，警方相信他長期被困在房內。

今日（3日）凌晨零時許，警方接報一名5歲男童在報石硤尾街2號M一劏房單位内昏迷，送廣華醫院搶救後不治，男童母親亦一度情緒激動企圖跳樓，【詳情即看：下一頁】。警方一度將案件列作求警協助案，今早將案件列謀殺案跟進，由深水埗警區重案組跟進，下午5時交代最新案情，指猝死5歲童有發展遲緩，其33歲母親懷孕5個月，亦有出現產後情緒問題，5歲童身上逾30處傷勢，在1月起已沒有求學，經常被人困在房內。

深水埗警區助理指揮官（刑事）警司 呂智豪指，警方在事發現場時，33歲的母親情緒激動企跳最後由消防及警方阻止，之後在房內發現5歲男童屍體，身上有30多處不傷勢，包括瘀傷、損傷等，面部很多紫色及黑色瘀痕，相信有新舊傷勢，而且身型明顯偏瘦，懷疑有人對死者長時間進行虐待，故此拘捕報案母親。

▲ 警方指不排除有更多人士涉案被捕。（湯致遠攝）

警方指被捕母親育有分別8歲、5歲及3歲子女，其8歲及3歲女兒都健康，沒有太大問題，被捕人亦有可能因為產後出現情緒問題。至於5歲童父親是越南籍人士，是其母的男朋友，一家人十分疏離，沒有經常見面。

警方指死者5歲男童讀幼稚園低班，因為疫情原因在1月曾參加實體課，之後網課都是間中才參與，但當恢復實體課後亦沒有現身上課。

呂智豪透露死者有發展遲緩的問題，經常發脾氣，形容「非常之難教」，相信對家人構成很大壓力，管教有困難，亦有理由相信該名5歲男童經常被人困在房間，故鄰居表示亦甚少見到男童。

▲ 5歲男童在報石硤尾街2號M一劏房單位内昏迷。（湯致遠攝）

被問到學校的情況，呂智豪指有人回覆學校男童不在家或者轉校，故此沒有上課，警方亦會跟學校再跟進調查。

至於是否有人亦涉及疏忽照顧或者究竟事發前一晚是否有人曾經有施虐情況，警方仍在調查中，強調十分重視保護兒童，對於殘酷對待兒童不能容忍，會繼續調查事件，不排除有更多人被捕。

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記者：伍瑋瑋