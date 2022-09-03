【白色強人II】唐詩詠自認曾對愛情盲目　感謝每位前度：令我知道想要甚麼

近日再傳出41歲的視后唐詩詠離巢的說法，日前她連主演劇集《白色強人II》的慰勞宴都未有出席。而她早前為好友陳敏之的YouTube頻道節目《Chi Chat》擔任嘉賓，講述感情的部份於昨晚推出。

入行20年，公開過至少3段的戀情，包括初入行時與余文樂相戀，以及與崔建邦、洪永城分別8年與4年的戀情。唐詩詠直認自己過去在感情中非常盲目，但亦對每位舊愛抱有感謝的心，多得他們才有今日的自己。

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主持陳敏之問到唐詩詠對愛情的看法，她直認過去的自己對愛情很盲目，經歷過多段感情後，覺得愛情是很需要智慧去處理的東西，亦是人生中一個最難的課題：「不是說你上了多少課就能夠處理到，我覺得在愛情裡每一年都會找到東西去學習，慶幸自己有所成長，不再像以前盲目地去談戀愛。」

她又指過去曾經不知道自己想要甚麼，在感情中試過撞板，但慶幸一直以來都很相信愛情：「我沒有因為過往不成功的戀愛而不去相信愛情，每一段關係對我來說都是非常重要的過程，學習了很多，我多謝每一位，令我這一刻知道自己想要一個怎樣的人、怎樣的關係。」

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擇偶條件

講到擇偶條件，唐詩詠起初只表示希望對方能跟她有相同的宗教背景，覺得這有助二人的溝通，接著身為「貓奴」的她希望對方同樣喜歡小動物、會得到她家貓咪的喜愛。

敏之問到她如果現時出現了理想對象，會否願意為對方轉換生活模式、當起媽媽，詩詠表示：「人生來到這刻，都會有勇氣去嘗試，想真的『生活』一下，過去都只是專心在工作。」

期後敏之提到從其他訪問中得知原來詩詠是個喜歡車與速度感的人，詩詠即自爆：「拍拖時好少坐男朋友的車，想要自己開車。選另一半要不然他完全不懂開車，但不能開得比我差，那他就不要開，交給我。」

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願意豁出去

詩詠提到她當年一滿18歲就馬上去學車，但自言考得很完美的她還是被考官要求多考一次，覺得對方有點歧視女生，覺得她們開得不好。

而在她成功後考牌後，第一部買入的車就是甲蟲車。詩詠指座駕就像她的樹窿和心臟一樣，每次不開心都要開車出去兜圈，車是她冷靜和想東西的地方

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喜歡速度感的她更曾考慮參加賽車，但被理性叫住：「好清楚自己是個可以豁出去的人，但同時亦理性地知道賽車的危險，如果我上得賽車就會豁出去。我有去學電單車，很喜歡那個感覺，但我知道它的危險，一粒小石也可以導致反車。知道自己好喜歡，但亦叫自己不要考這個牌，因為一考到就會去開電單車。」

離巢？

近日又再有關於詩詠離巢的傳聞，昨晚是她主演的劇集《白色強人II》的結局，在劇集播出後她分享劇照，意有所指地謂：「離開自己熟悉的城市，來到別人熟悉的地方，放慢腳步，放緩心情，沈澱自己，是最好的昇華。 #完結不是結束而是新的開始 #白色強人2」