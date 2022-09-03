【食用安全】港男街市買肥牛浸水15分鐘甩色變白 食安中心教3種正確解凍方法

不少人喜歡食肥牛，一名港男近日在網上發帖，稱在慈雲山中心街市買入一包急凍安格斯肥牛片，回家後用水浸15分鐘解凍，驚見肉色變白，疑肥牛被加入人工色素。不過，大批網民稱其將肥牛浸水15分鐘溶雪的方法不正確。

該名港男在facebook群組「黃大仙區友」發帖稱，

慈雲山中心街市買到. 浸咗15分鐘,嗰啲唔係血水好似係紅藥水. 啲肉就好似漂白曬 .唔怪得知啲肉咁紅咁靚,原來係加咗人工色素，大家以後食之前要睇清楚洗乾淨。

從事主上載的肥牛浸水前後對比圖可見，肥牛浸水後色澤變白，浸牛肉的水呈紅色。

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帖文引起網民熱議，大批網民均稱事主解凍方法有誤。「肥牛片唔洗浸架喎」；「吾係咁溶雪㗎」；「你用凍水浸出嚟嘅係紅色嘅，估計都只係肉類本身嘅肌紅蛋白」；牛肉浸完變豬肉，不過牛肉係唔應該浸水嘅」；咁樣浸，物味都無。」

據食安中心資料顯示，肉類應透過以下3種方法解凍；如需快速解凍，中心建議用流動自來水或微波爐解凍，但提醒過程中有可能令肉類置於有利細菌生長環境，故解凍後必須立即將烹煮。

放進雪櫃解凍

解凍需時 (通常要一晚時間) ，須預早計劃明天所烹煮的食物。

食物用保鮮紙包好，免受污染。

食物應在兩天內處理或食用。

用流動的自來水解凍

即食食物須用保鮮紙包好，才可用自來水解凍，免受污染。

自來水應保持流動， 以縮短解凍食物所需時間。

如未能馬上處理已解凍的食物，應以保鮮紙包好，放進雪櫃。

使用微波爐解凍

食物放進微波爐前須用保鮮紙包好。

解凍分兩次完成； 完成第一次解凍後 ， 應取出食物翻動 ， 然後 再完成第二次解凍，使解凍效果更全面。

關掉微波爐幾秒後才取出食物。

已解凍食物有部分的溫度可能超過攝氏30度，細菌容易滋生，因此 須馬上烹煮或食用。

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責任編輯：羅嘉欣