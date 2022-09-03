【不孕成謎】廚師結婚7年不設防仍生不出二胎 醫生驚揭不孕關鍵因素

▲ 30歲廚師長時間在爐頭前工作，結婚七年不設防仍生不出二胎。

年輕、早婚、順利誕下第一胎，以為懷孕之路應該暢通無阻，實質工作環境對懷孕都有極大影響。一對台灣年輕夫妻7年前順利誕下第一胎後，隨即努力籌備第二胎，即便每次行房都不設防，努力7年仍懷不了第二胎，二人無奈之下唯有就醫求助。沒想到檢查報告一出，發現年僅30歲的丈夫，不論是精蟲數量或活動力，都遠比正常水平為低，推斷不孕的問題應是源於丈夫的職業環境。

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台灣腎臟科醫生洪永祥近期在節目《醫師好辣》中分享，在洗腎室遇到一名婆婆分享她兒子的擔憂，她透露，兒子早在23歲結婚，隨即生了第一胎，原本都沒有打算生第二胎，但是很快發現小朋友沒有兄弟姊妹陪伴很孤單，因此決定再生一個弟妹。然而，夫妻倆即使沒有避孕，新抱的肚皮7年來始終沒動靜，夫妻二人唯有先後到醫院檢查。檢查結果顯示女方沒有生育問題，但是男方接受精蟲分析後，卻發現他的精蟲活動能力只有18%，遠低於正常數值一半。

洪永祥解釋說，在正常情況下，男性每次射精要有1.5c.c.精液，每c.c.的精液要有1500萬隻精蟲，當中要有40%的精蟲會游動及有活力、有4%的精蟲型態要正常。

然而，報告顯示男方的精蟲數目明顯不足、活動力亦相對較差。細問之下才發現，男方原來在25歲時創業開設熱炒店，為減輕店舖開支，他每天需在鍋爐前高溫工作逾十個小時，加上男方在廚房工作很易進食過量，體重在5年間飆升20公斤，肥胖加上高溫成為他們不孕的關鍵。

洪永祥指，建議丈夫多請一位廚師，以減少在鍋爐前工作的時間，並且努力減輕體重後，隨後很快聽到他們成功懷上第二胎。

台灣泌尿科專科醫生陳偉傑、羅詩修，以及香港仁安醫院婦產科顧問醫生廖琳娜均指出，不健康的生活習慣都會影響男性生育率。即睇醫生們分享的養精貼士，了解維持精子健康需攝取的營養素：​​​​​​

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責任編輯：羅嘉欣