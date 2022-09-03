【新冠疫情】高拔陞指暫未有計劃重啓指定醫院　6成染疫長者不願服新冠口服藥

▲ 醫院管理局行政總裁高拔陞。（資料圖片）

醫管局行政總裁高拔陞今（3日）在電台節目中表示，近日確診個案上升，平均每日均有300多人入院，對公營醫療系統構成很大壓力，但暫時未有計劃啟動指定醫院；高拔陞又提到，有大約6成長者不願服用新冠口服藥。

高拔陞表示，過去幾天入院確診病人有約350人，且嚴重個案也越來越多，與此同時非新冠病人求診或入院數字也維持高水平，例如每日到急症室求醫的人數達約4000多人，而內科病房入院人數也曾達900多人，形容對公營醫療系統構成很大壓力。他表示，入院患者之中，八成為兒童及長者，近半未完成接種新冠疫苗，兩成沒有打針，再次呼籲市民盡快打齊3針疫苗，減少染疫後來重症風險。

高拔陞又指，已預留3000張病床接收新冠病人，暫時沒有相關計劃重啓指定醫院，但有部分私家醫院已反映若疫情進一步上升可增加更多病床接收病人。

另外，現時60歲以上新冠患者均會獲處方新冠口服藥，高拔陞指，醫管局會每日主動聯絡過千名長者，為他們作初步診治並建議他們透過指定診所等就醫，但目前有約6成長者不願意服用口服藥，他强調長者一旦確診，不論病情是否嚴重均要立即求醫及服藥。

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記者：黃小冰