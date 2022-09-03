【局長網誌】海上救援協調中心過去3年協助逾270名遇險者　林世雄：救急扶危的文職英雄

▲ 運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片）

運輸及物流局局長林世雄今（3日）發表網址，提到海事處轄下的香港海上救援協調中心過去3年協助超過270名海上遇險者，形容中心同事為「無名英雄」。

林世雄表示，在不少市民的心目中，運輸及物流局轄下的部門主要是負責監管或提供海、陸、空交通管理服務，又或是推展運輸基建等工作，與「救急扶危」拉不上半點關係，但事實不然，若香港水域或是在大部分南中國海水域內發生事故，海事處的香港海上救援協調中心均會統籌搜救行動。

林世雄稱，中心全年無休，接受過嚴格搜救協調訓練的海事處同事不分晝夜，隨時候命，為有需要的船舶或海上遇險者協調搜救行動。遇上颱風襲港，海事處更會增派人手到中心值勤，2017年超級颱風「天鴿」吹襲珠江口期間，中心就在短時間內收到17艘船隻發出遇險訊號，要爭分奪秒進行協調工作，協助超過100名船員盡快脫險。即使不是颱風季節，中心亦不時收到求助，最常見的是有人墮海或船隻上有人因為傷病而急需送院治理，過去3年間，中心每年平均處理53宗個案和協助超過90名涉及海上事故的人士化險為夷。

林世雄提到，進一步提升搜尋與援救的效率，海事處2010年與廣東省海上搜救中心簽訂了《粵港海上搜救合作安排》，指明香港和廣東省的救援協調中心可請求對方協助進行搜救行動。一艘內地工程船”福景001”今年7月在香港西南面約160海里的內地水域遇上颱風「暹芭」吹襲，並要求提供緊急救援服務。協調中心接到廣東省海上搜救中心通知後，便隨即協調香港政府飛行服務隊進行搜救工作，事件中成功救起其中 3 名船員。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰