【大義滅親】入稟告姪兒兼自爆與大馬老婆離婚　梅啟明指梅媽被禁錮：唔知被人餵咩藥

已故樂壇天后梅艷芳的胞兄梅啟明與其母覃美金的糾纏持續。梅啟明於昨日（2號）現身高等法院，正式入稟控告其姪兒梅柏麟及梅媽的看護鄭姑娘，對梅媽作出軟禁的行為，並向二人索償800萬，同時促梅媽現身澄清事件。

同時梅啟明更自爆，比他年輕16歲的馬來西亞太太Joey在當地辨理與他離婚的手續，他強調自己一直有履行丈夫責任，向對方寄生活費。

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本來對兒子處處維護的梅媽，早前突然與梅啟明關係決裂，更揚言要與他脫離母子關係。梅啟明則反指梅媽被人在背後操控，昨日更到高等法院正式入稟控告柏麟及梅媽的看護鄭姑娘，指二人對梅媽進行欺壓及軟禁，索償800萬元。

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而99歲的梅媽日前接受電話訪問，否認被軟禁兼大讚鄭姑娘對其照顧有加。有傳媒就此事詢問梅啟明，他質疑受訪的聲音不清禁是否梅媽本人，又覺得梅媽被人挾持才被逼講反話：「老人家唔知道會被人餵乜嘢藥。」

梅啟明表示已要求鄭姑娘於下周二帶同梅媽現身荃灣寓所，與其一同會見傳媒，親身證明未有被人禁錮。

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與太太離婚

梅啟明又自爆，比他年輕16歲的第二任太太Joey，現時正身處家鄉馬來西亞辨理與他的離婚手續，他直言對於「被離婚」感覺無所謂，又強調一直以來都有履行職責，一直有寄錢到馬來西亞給太太給兒子作生活費。

他又表示會對《梅艷芳》電影公司的官司提出上訴，連同寄錢給太太的相關證據，梅啟明表示稍後會一次過向傳媒公開。