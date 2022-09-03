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【學校防疫】學界憂慮疫情升溫將叫停面授　冀對高中生有彈性安排

社會 13:39 2022/09/03

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（資料圖片）

教育局調整學校面授課及學生參與課外活動的疫苗接種要求，中學校長會主席連鎮邦今（3日）稱，學界理解相關安排，但認爲學校需時推展接種，擔心部分課外或受影響；他又冀，若疫情再升溫政府叫停面授課，仍可容許高中生有彈性面授課，以應付公開試。

連鎮邦表示，理解當局的安排亦認爲可以加强保護屏障，但12至19歲人士目前只有54%已接種第三針，但較難估計能否在限期前達標，亦認爲學校需時推展接種，擔心會影響部分課外活動的進行，例如無法開展校隊訓練以及學界體育賽事會會受影響等。

連鎮邦又憂慮，若疫情進一步升溫，面授課會再次叫停，希望届時當局仍可彈性容許高中學生，特別是中六學生上面授課，以準備公開試。

另外，全港逾60間小學小一要縮班，資助小學校長會名譽主席張勇邦認爲，學校可以此作爲契機提升教育質素，他表示，主流學校對特殊教育需要學生及非華語學生照顧不足的問題一直爲人詬病，學校可應利用收生人數減少，而教師人手充裕的契機，「令師生比例在特殊教育需要及非華語學生照顧上可做得更好。」同時增撥資源在有特殊學習需要學生的班級。

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責任編輯：黃小冰

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