【東張西望】8歲男童疑遭老師體罰手臂留血痕　港爸追究揭有老師情緒失控

▲ 8歲仔被老師體罰，手臂留下明顯血痕。

小朋友放學回家，發現身體受傷有血痕，家長會心痛，會向學校了解情況。日前，有家長向《東張西望》投訴，指8歲讀小學三年級的兒子在校內疑被老師體罰，手臂留下三個指甲抓成的血痕，但學校得知事件後指會「嚴肅處理」，不過學校的「嚴肅處理」卻是有限度的處理，令該名爸爸不滿。

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該名林姓爸爸，表示於6月中上學期間，兒子發生了不尋常的事，令他非常憤怒，

小朋友在學校被老師抓傷了，我們是在晚上才發現的，在衣服上看到一點類似血的痕跡，我們就問小朋友，為何會有血？發生了什麼事？小朋友就給我們看傷口，學校方面沒有通知過我們。

受傷的男生透露，當時在課室有點調皮，走出座位，並走來走去，也看到老師好像很生氣地走過來，該老師更忍不住出指甲抓傷他，

老師抓住我手臂，他抓完我之後，我回到座位，就看到有這個血跡的傷痕，我就告訴他，你抓傷我了，然後他就說我冤枉他，說我是用筆戳傷，然後冤枉他。



該男生憶述當時老師的樣子很兇，好像很生氣，他超級害怕，老師用超級大力抓他，他有掙扎後縮，不過老師抓得很用力，所以他沒辦法縮……

林先生同太太知道事件經過之後，都很震驚，林先生表示不管小朋友多調皮，也不可能被老師襲擊而受傷，作為老師就算想讓他回到座位，老師可以大聲訓斥他，叫他回座位，但不可能去抓住他，令他手臂受傷，連指甲都插進去，這樣把他拖回座位，

我們無法想像那種情景，那個老師有多兇，小朋友有多害怕，在學校，小朋友摔倒都會立即聯絡家長，但他被老師抓傷卻沒有通知，我們也很生氣，他是不是想逃避責任，還是裝傻？如果小朋友不說出來就當沒事。

翌日，林先生立即聯絡學校，要求見校長，他們跟校長談完，學校說會嚴肅處理，他們也相信校長，當晚也有去看醫生，讓醫生檢查及作個醫療記錄，不過在醫院時，林生被警員行注目禮，他感到警員誤會是他弄傷兒子，令他很難受。

雖然校長說會「嚴肅處理」，但調查結果令林先生很失望，他的答覆是老師不承認有弄傷學生，他也沒辦法了，林生一家聽了也很憤怒指，有傷口，為何老師不承認就可以當沒這回事，怎麼可能會說老師不承認，而導致這件事可以不了了之呢？

老師說這傷口是兒子自己造成的，其實有沒有可能呢？我們看醫生的時候，醫護人員也說，這個傷口不會是一個小朋友自己造成，因為那動作很難是一個8歲的小朋友可以自己插在手上。

為淡化事件 傷口變紅印



於是林先生聯絡辦學團體，但辦學團體說一切都交給校長處理，最令他們憤怒的是教育局回應，指校長表達事情經過的時候說的是小朋友手上多了幾個紅印，而不是傷口，他們有醫生證明，有相片為證，那一刻校長也表明是受傷了，但為什麼一個月後，他可以說是紅印，而不是傷口呢？想避開責任嗎？

兒子遭針對

事件發生之後，男生繼續上學，不過就疑似被針對，林生表示在這段時間，兒子被記兩個缺點，第一個是關於他欠交功課的問題，但他們也有向其他家長查詢過，很多小朋友都有欠交功課的習慣，而且也超過校規列明的欠交數量，不過他們沒有被記缺點，但他的孩子才有被記缺點，



這個形成一個針對的行為，為什麼你只檢查我的孩子？你應該是全班都檢查，哪些沒有交功課，欠交超過多少次，理應全部都記缺點，為什麼你只記一個呢？

林生續指，第二個缺點，是因為兒子跟同學玩的時候，被人用萬字夾戳了一下，他即時的反應是轉身打了同學一下，老師過來調查的時候，發現有一位同學身上有萬字夾，接著調查事件經過，一個打人，一個戳人，但最後的處理方法就很有問題，他只懲罰打人那個，但沒有懲罰用東西戳人那個，讓他有感兒子被標籤，

我們好執著於學校的處理方式，為什麼他只記我的孩子缺點呢？在課堂上，如果我的孩子舉手說，我被人弄到，我被人打了一下，老師會說，你先顧好自己，然後就無視他，小朋友其實很無助，所以形成了一種感覺，小朋友會想，我根本投訴也沒有人相信，因為我平時不乖，其實這就是一個標籤成分。

老師行為失控

據林先生說，學校有個別老師情緒容易失控，當學生聊天、離開座位、不聽話，老師會做出失控行為，



老師曾經試過推他們的桌椅，和把他們的書包掉出門外，是在全班同學面前，把他趕出門口，還要他罰企，我的孩子也試過，孩子回到家裡很不開心，他不敢說出來，是我們問他為什麼不開心，他才很委屈地說出來……

羞辱的手段 傷害學生的自尊感

在家長群組裡，有家長指兒子說過老師有點失控，而且不止一次，把書包和桌椅丟出門外，有拉扯、有推椅子，很大聲，每次喝罵都把她拉出門口，當眾懲罰或者喝罵，其實這樣對學生有很多大傷害，而註冊臨床心理學家梁重皿博士表示，這是一些羞辱的手段，這些手法通常會傷害學生的自尊感，令他覺得自己是個很大的羞耻，被羞辱的學生覺得自己沒有價值，很不值得被尊重，其實一些突然的喝止、拉扯，短期內會立刻奏效，因為他會立即停止這種行為，但是長遠來說，對小朋友而言，只會記住大人當時的情緒反應同行為，他很害怕，所以他的學習是學了那一刻，大人給他的情緒反應，而不是知道自己的行為不對，或者怎樣不對，所以管教小朋友時，並不建議這樣做。

會根據《教育條例》嚴肅跟進

就這件事，《東張西望》以電郵向學校查詢，學校回覆指事件已交由警方處理，對於有指個別老師有情緒失控，校方指已經依教育局程序處理，並成立專責小組嚴正跟進，亦分別聯絡辦學團體和教育局，辦學團體直至播影前都沒有回覆，而教育局則表示早前接獲相關投訴，隨即聯絡學校了解，並要求學校調查，如有教師被證實專業失德，會根據《教育條例》嚴肅跟進。

不過林先生說對學校報警毫不知情，在他眼中，兒子雖然算不上乖，他是比較活躍，調皮，好奇心大，喜歡摸東摸西，很好動，但是他並不是講不聽，太太是社工，也有找身透的專業人士幫兒子做過評估，確定他不是病態，不是過度活躍，林生期望校方能給他們書面道歉，該位老師不會再做同類型的事情，因為他們也擔心，該老師既然能對他的孩子這樣做，也能對其他小朋友這樣做，學校說嚴肅處理，就只是問老師有沒有做過，其實校方這樣做會令他們的孩子覺得，原來做錯了事，只要不承認就行了，那就不用承擔個責任，真的要這樣成長嗎？那他以後要怎麼辦？其實很多事情都是這個教育底下造成的。

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責任編輯︰王明芳